Çekicinin ve dorsenin malikinin tekerlek ve fren bakımlarını zamanında yaptırmadığı için kusurlu olduğu aktarılan raporda, TIR sürücüsünün de hızını bölgenin şartlarına göre ayarlamadığı, trafik hız işaret levhalarına riayet etmediği gibi sürekli iniş eğimli kara yolunda motor frenini kullanmadığından da kusurlu bulunduğu yer aldı.

İddianamede ifadesi yer verilen şüphelilerden sürücü F.E, her şeyin bir anda olduğunu, insanlara zarar vermemek için aracını devirmeye çalıştığını ancak başarı olmadığını anlatarak çok üzgün olduğunu dile getirdi.