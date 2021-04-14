1 MEHMETÇİK ŞEHİT OLDU

Atılan üç roketten birinin üs bölgesine, diğer ikisinin ise köye düştüğü bildirilen açıklamada, saldırıda bir askerin şehit olduğu, köyde yaşayan bir çocuğun da yaralandığı bildirildi.

SİHA'LAR GÖREVLENDİRİLDİ

Açıklamada, saldırı sonrası bölgede bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) görevlendirildiği ve gerekli tedbirlerin derhal alındığı vurgulanarak, "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır, yaralı çocuğumuza da acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.