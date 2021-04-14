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    • 15.04.2021 00:26
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    Son dakika: 'daki üsse saldırı! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 askerimiz şehit oldu

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, ’ın kuzeyinde bulunan  üs bölgesine yapılan roketli saldırıda bir askerin şehit olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada saldırı sonrası bölgede bir silahlı insansız hava aracının () görevlendirildiği ve gerekli tedbirlerin derhal alındığı vurgulandı.

    Başika'daki üsse saldırı!

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika (Gedu) üs bölgesine düzenlenen roketli saldırıda bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Başika üs bölgesine bu gece saatlerinde roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.

    1 MEHMETÇİK ŞEHİT OLDU
    Atılan üç roketten birinin üs bölgesine, diğer ikisinin ise köye düştüğü bildirilen açıklamada, saldırıda bir askerin şehit olduğu, köyde yaşayan bir çocuğun da yaralandığı bildirildi.

    SİHA'LAR GÖREVLENDİRİLDİ
    Açıklamada, saldırı sonrası bölgede bir silahlı insansız hava aracının (SİHA) görevlendirildiği ve gerekli tedbirlerin derhal alındığı vurgulanarak, "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır, yaralı çocuğumuza da acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.



    "AZİZ MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine gerçekleştirilen roketli saldırı sonucu bir kahraman askerimizin şehit olması yüreklerimizi dağladı. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.



        "YAPILAN HİÇBİR SALDIRIYI CEVAPSIZ VE BEDELSİZ BIRAKMAYACAĞIZ"
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Irak'ın kuzeyinde bulunan Başika üs bölgesine bu gece yapılan roketli saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu saldırıyı yapanlara gereken bedel misliyle ödetilecektir. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin güvenliğine dönük tehditleri önlemek için Irak içinde bulunmaktadır. Vatan savunmasını yüksek bir şuur ve fedakarlıkla yerine getiriyorlar. Şehitlerimize rahmet olsun. Yapılan hiçbir saldırıyı cevapsız ve bedelsiz bırakmayacağız" dedi.
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