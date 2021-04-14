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    • 14.04.2021 12:27
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    Erken seçim diye ortalığı velveleye veren aday çıkarmaktan bile aciz! Akşener'den yarım ağız "Kılıçdaroğlu" yorumu

    Her fırsatta erken seçim diye ortalığı ayağa kaldıran , birçok konuda mutabık kalamadığı ve çatlak yaşadığı gibi bir ortak aday çıkarmaktan bile aciz durumda. İP Genel Başkanı , kendisine sorulan soruya yarım ağızla ", cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünebilir, orada bir sakınca yok" dedi. MHP lideri , dün yaptığı konuşmada "Kılıçdaroğlu'nun elinden tutan yok, önüne çıkan yok. Aday olmasına bildiğimiz kadarıyla mani bir hal yok. Kendisine bu kadar güveniyorsa buyursun aday olsun" demişti.

    Erken seçim diye ortalığı velveleye veren Millet İttifakı aday çıkarmaktan bile aciz! Akşener'den yarım ağız Kılıçdaroğlu yorumu

    İYİ Parti Genel Başkanı , CHP Genel Başkanı 'nun cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin "Olmayı düşünebilir, orada bir sakınca yok." dedi.

    Akşener, partisinin Grup Toplantısı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    YARIM AĞIZ CEVAP
    Bir gazetecinin 'nun cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağına yönelik sorusuna "Cumhurbaşkanı adayı olmayı düşünebilir, orada bir sakınca yok." cevabını verdi.

    BAHÇELİ RESTİ ÇEKMİŞTİ
    MHP Genel Başkanı , dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağından bu kadar eminse, kendisine çok güveniyorsa, buyursun aday olsun, korkakça değil mertçe milletimizin huzuruna çıksın 'Ben de varım' desin. MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı çoktan bellidir. Kılıçdaroğlu'nun elinden tutan yok, önüne geçen yok, aday olmasına bildiğimiz kadarıyla mani bir hal yok. Ondan bundan kahkaha bekleyeceğine, kararını belirlesin, cesaretle arkasında dursun." dedi.

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