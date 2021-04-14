BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ TAHLİL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Hastaneye gitmeden MHRS üzerinden sonuçları öğrenebilirsiniz

MHRS TAHLİL SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Merkezi Hekim Randevu Sistemi ile hastanelerde sıra saatlerce sıra bekleme sorunu hem hastalar hem de hasta yakınları için ortadan kalktı. İnternet üzerinden, istenilen hekimi seçerek randevu alınabilir ya da yaptırılan tahlillerin sonuçlarının çıkıp çıkmadığını kontrol edilebilecek.

Bu uygulamalardan faydalanmak için öncelikle www.hastanerandevu.gov.tr internet adresine giderek giriş yapmak gerekiyor. Eğer daha önce üyelik almadıysanız, yeni üyelik oluşturmalısınız.