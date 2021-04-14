Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile ortak basın toplantısında "Koronavirüs belasının yaygın bir şekilde devam ettiği süreç içerisinde şu an itibariyle yarın 150 bin doz aşıyı da kendilerine teslim edeceğiz." ifadelerini duyurmuştu.







AŞILAR YOLA ÇIKTI

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan Covid-19 aşılarını Libya'ya ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan yola çıktı." ifadelerine yer verildi.







Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan #COVID19 aşılarını Libya'ya ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak, hazırlıkların tamamlanmasını müteakip Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan yola çıktı. pic.twitter.com/HyEgvDNcCA — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 14, 2021

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