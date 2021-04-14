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    • 14.04.2021 14:58
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    'ya verilecek 150 bin doz aşıyı taşıyan uçak ’ndan yola çıktı

    Başkan Erdoğan, Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenlemiş ve Libya'ya 150 bin doz Kovid-19 aşısı verileceğini açıklamıştı. Son dakika haberine göre aşıları Libya’ya ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak, ’ndan yola çıktı.

    Başkan Erdoğan açıklamıştı... Uçak harekete geçti

    Başkan , Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile ortak basın toplantısında "Koronavirüs belasının yaygın bir şekilde devam ettiği süreç içerisinde şu an itibariyle yarın 150 bin doz aşıyı da kendilerine teslim edeceğiz." ifadelerini duyurmuştu.



    AŞILAR YOLA ÇIKTI
    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan Covid-19 aşılarını Libya'ya ulaştıracak olan Hava Kuvvetlerimize ait uçak Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan yola çıktı." ifadelerine yer verildi.


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    Haberler Güncel Libya'ya verilecek 150 bin doz aşıyı taşıyan uçak Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan yola çıktı