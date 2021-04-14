Bakan Selçuk, Kovid-19 salgını nedeniyle 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde, yarından itibaren TRT EBA, EBA ve canlı dersler aracılığıyla uzaktan eğitime geçilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Tüm dünyanın salgınla mücadeleden yorgun düştüğü bir dönem yaşandığına dikkati çeken Selçuk, "Hepimiz önceliği sağlığımıza verdik ve sağlığımıza odaklandık." ifadesini kullandı.
Yaşanan salgının ülkedeki seyrinin, eğitimle ilgili alınan kararları doğrudan etkilediğini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:
"Vaka sayıları azaldığında okullarımızın kapılarını yüz yüze eğitim için açıyor, risk gördüğümüz dönemlerde uzaktan eğitime geçmek durumunda kalıyoruz. Yüz yüze eğitime başlayabilmek için büyük bir çaba göstermiş, öğretmenlerimizin özverili çalışmaları ve velilerimizin kıymetli dikkatleriyle çocuklarımıza okullarımızın kapılarını açabilmiştik. Ancak ülke genelinde vaka sayılarındaki artış, bir kez daha yüz yüze eğitime ara vermemiz ve uzaktan eğitime geçmemiz gerektiğine işaret etti."