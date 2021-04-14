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    • 14.04.2021 16:32
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    10 milletvekilinin dokunulmazlık dosyaları Başkanlığına sunuldu! Listede Kılıçdaroğlu da var

    Son dakika haberine göre Genel Başkanı 'nun da arasında bulunduğu 10 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları, Başkanlığına sunuldu.

    Kılıçdaroğlu'na dokunulmazlık fezlekesi

    Meclis Başkanlığı'na 8'i , 2'si 'li olmak üzere 10 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke sunuldu.

    Dokunulmazlığının kaldırılması istenenler arasında CHP Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili da var.

    Ayrıca CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kağan Salıcı, Muherrem Erkek, ile CHP Sözcüsü Faik Öztrak hakkındaki fezlekeler de Meclis Başkanlığı'na sunuldu.

    Hakkında fezleke düzenlenen CHP'li diğer isimler ise şunlar: İstanbul Milletvekili Yunus Emre, İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan.

    Kılıçdaroğlu ve parti yöneticileri için hazırlanan fezlekelerin CHP'nin hakkında toplatma kararı verilen "21 Soruda FETÖ'nün Siyasi Ayağı" broşürü olduğu biliniyor.

    HDP'den ise Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ile Antalya Milletvekili Kemal Bülbül hakkında fezleke düzenlendi.

    Fezleker Meclis Başkanı Mustafa Şentop tarafından Karma Komisyona gönderilecek.

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