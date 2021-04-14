14 Nisan Çarşamba borsada en fazla kazandıran ve kaybettiren hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|SASA Polyester
|46,54
|42,32
|9,97
|Torunlar GMYO
|3,50
|3,19
|9,72
|Bera Holding
|28,96
|26,98
|7,34
|Esenboğa Elektrik
|36,50
|34,20
|6,73
|Kartonsan
|63,40
|59,65
|6,29
|Gübre Fabrikaları
|70,80
|66,95
|5,75
|Ege Gübre
|232,00
|220,30
|5,31
|Zorlu Enerji
|2,14
|2,04
|4,90
|Konya Çimento
|1.015,20
|970,20
|4,64
|Bagfaş
|21,94
|20,98
|4,58
|Kordsa Teknik Tekstil
|23,02
|22,08
|4,26
|Mavi Giyim
|44,08
|42,38
|4,01
|Hektaş
|29,78
|28,66
|3,91
|İhlas Gayrimenkul
|1,07
|1,03
|3,88
|Gözde Girişim
|7,08
|6,82
|3,81
|Parsan
|31,58
|30,46
|3,68
|Borusan Mannesmann
|26,12
|25,20
|3,65
|Şekerbank
|1,14
|1,10
|3,64
|Çemaş Döküm
|1,18
|1,14
|3,51
|Ege Endüstri
|1.475,70
|1.427,00
|3,41
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 9 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 9 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|29,80
|31,94
|-6,70
|Coca Cola İçecek
|71,30
|72,25
|-1,31
|Şok Marketler Ticaret
|13,14
|13,29
|-1,13
|Tukaş
|7,89
|7,96
|-0,88
|Tat Gıda
|9,99
|10,07
|-0,79
|Kerevitaş Gıda
|5,73
|5,77
|-0,69
|Kardemir (D)
|7,33
|7,37
|-0,54
|Ülker Bisküvi
|21,84
|21,92
|-0,36
|Migros Ticaret
|37,68
|37,78
|-0,26