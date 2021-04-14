Bankacılık endeksi yüzde 1,05 ve holding endeksi yüzde 0,44 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,44 ile taş-toprak, en çok gerileyen ise yüzde 0,39 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, dün 1.350 puan seviyelerine gerilemesinin ardından gelen tepki alımlarıyla yükselişe geçerek günü yüzde 0,18 değer kazancıyla 1.378,37 puandan tamamladı. Endeks böylece üst üste 5 günlük düşüş eğilimini sonlandırdı.