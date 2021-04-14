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    • 14.04.2021 13:27
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    ilk yarıda yükseldi! | 14 Nisan 2021 BIST100 endeksi son durum

    Haftanın ilk işlem gününde yükselişe devam etti. Piyasaları yakından takip edenler öğlen saatlerinde Borsa İstanbul'daki son durumu merak etmeye başladı. Bu bağlamda da "Borsa düştü mü, yükseldi mi?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Öğlen saatlerinde endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,73 değer kazanarak 1.402,15 puana çıktı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,60 ile , en çok gerileyen ise yüzde 5,57 ile oldu.

    AA
    Borsa İstanbul ilk yarıda yükseldi!

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,73 değer kazanarak 1.402,15 puana çıktı.

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 23,78 puan artışla 1.402,15 seviyesine yükseldi. Toplam işlem hacmi 8,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,90 ve holding endeksi yüzde 1,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,60 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 5,57 ile spor oldu.

    Analistler, küresel pay piyasalarındaki olumlu seyre paralel BIST 100 endeksinin de alıcılı seyrettiğini bildirdi.
        Haberler Ekonomi Borsa İstanbul ilk yarıda yükseldi! | 14 Nisan 2021 BIST100 endeksi son durum