Milyonlarca öğrenci ve veli okulların kapanıp kapanmayacağını merak ediyor. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası tüm Türkiye bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği Kabine toplantısında alınacak kararlara odaklandı. Özellikle Ramazan ayı içerisinde tam kapanma olacak mı sorusu son günlerde en fazla merak edilen konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı, Ramazan ayı boyunca uygulanacak yeni kararları da şekillendirmiş olacak. Okulların tatil edilip edilmeyeceği de akıllarda soru işareti olarak yer aldı. Bu noktada, tam kapanma iddiaları ortaya atılırken, 16 Nisan Cuma gününden Ramazan Bayramı'na kadar sürecek bir tam kapanmanın olabileceği ileri sürüldü. Peki, 14 Nisan Çarşamba okullar tatil mi? 16 Nisan Cuma tam kapanma mı olacak? İşte tüm merak edilenler!
16 NİSAN TAM KAPANMA MI OLACAK? 14 NİSAN OKULLAR KAPANACAK MI?
Son olarak 29 Mart tarihinde gerçekleştirilen Kabine toplantısı bugün 13 Nisan Salı gününde bir kez daha yapılacak. Koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor.
Kabine saat 15.00'da bir araya gelecek. Kabine'den 29 Mart tarihinde çıkan karara göre, şu anda 58 ilde uygulanan haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasının tüm illere yayılması gündemde. Ülke genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler, yalnızca paket servisle hizmet verebilecek. Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur gibi etkinliklere de kesinlikle izin verilmeyecek.
Son gelen bir iddiada ise 16 Nisan Cuma gününden Ramazan Bayramı'na kadar sürecek bir tam kapanmanın olabileceği belirtildi.
OKULLAR KAPANACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu hakkında "Biz bu süreci aslında günlük hatta anlık olarak takip ediyoruz. Bizim risk haritasına bakıldığında hangi illerde hangi durumlarda hangi sınıflar açılmalı, kapanmalı elbette birtakım öngörülerimiz var. Tabii ki ilin durumu neyi gerektirirse öncelik sağlık dediğimiz için o ilin valiliği bu kararları alabilir. Gün gün hepimiz duyuyoruz. Burada 'yerinde karar' kavramı çerçevesinde 'hangi illerde ne oluyor?' takip ediyoruz. Çocuklarımızın bazı kayıpları var. İlkokullardaki öğrenmeye ilişkin kayıpların daha yüksek olduğunu görüyoruz. İlkokulları ve köy okullarını açık tutmayı karar altına aldık. Sosyal duygusal becerilerle ilgili durum bizim açımızdan çok çok önemli. " demişti.
İşte son gelişmeler;