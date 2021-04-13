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    • 13.04.2021 13:37
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    Yeni açıklama geldi! ? Okullar 14 Nisan Çarşamba kapanacak mı?

    toplantısı sonrası tüm Türkiye bugün Başkan 'ın liderlik edeceği nda alınacak kararlara odaklandı. Özellikle ayı içerisinde olacak mı sorusu son günlerde en fazla merak edilen konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı, boyunca uygulanacak yeni kararları da şekillendirmiş olacak. Okulların tatil edilip edilmeyeceği de akıllarda soru işareti olarak yer aldı. Bu noktada, tam kapanma iddiaları ortaya atılırken, 16 Nisan Cuma gününden ’na kadar sürecek bir tam kapanmanın olabileceği ileri sürüldü. Peki, ? ? İşte tüm merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Okullar 14 Nisan Çarşamba kapanacak mı?

    Milyonlarca öğrenci ve veli okulların kapanıp kapanmayacağını merak ediyor. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası tüm Türkiye bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik edeceği Kabine toplantısında alınacak kararlara odaklandı. Özellikle Ramazan ayı içerisinde tam kapanma olacak mı sorusu son günlerde en fazla merak edilen konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı, Ramazan ayı boyunca uygulanacak yeni kararları da şekillendirmiş olacak. Okulların tatil edilip edilmeyeceği de akıllarda soru işareti olarak yer aldı. Bu noktada, tam kapanma iddiaları ortaya atılırken, 16 Nisan Cuma gününden Ramazan Bayramı'na kadar sürecek bir tam kapanmanın olabileceği ileri sürüldü. Peki, 14 Nisan Çarşamba okullar tatil mi? 16 Nisan Cuma tam kapanma mı olacak? İşte tüm merak edilenler!

    16 NİSAN TAM KAPANMA MI OLACAK? 14 NİSAN OKULLAR KAPANACAK MI?

    Son olarak 29 Mart tarihinde gerçekleştirilen Kabine toplantısı bugün 13 Nisan Salı gününde bir kez daha yapılacak. Koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor.

    Kabine saat 15.00'da bir araya gelecek. Kabine'den 29 Mart tarihinde çıkan karara göre, şu anda 58 ilde uygulanan haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasının tüm illere yayılması gündemde. Ülke genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler, yalnızca paket servisle hizmet verebilecek. Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur gibi etkinliklere de kesinlikle izin verilmeyecek.

    Son gelen bir iddiada ise 16 Nisan Cuma gününden Ramazan Bayramı'na kadar sürecek bir tam kapanmanın olabileceği belirtildi.

    OKULLAR KAPANACAK MI?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu hakkında "Biz bu süreci aslında günlük hatta anlık olarak takip ediyoruz. Bizim risk haritasına bakıldığında hangi illerde hangi durumlarda hangi sınıflar açılmalı, kapanmalı elbette birtakım öngörülerimiz var. Tabii ki ilin durumu neyi gerektirirse öncelik sağlık dediğimiz için o ilin valiliği bu kararları alabilir. Gün gün hepimiz duyuyoruz. Burada 'yerinde karar' kavramı çerçevesinde 'hangi illerde ne oluyor?' takip ediyoruz. Çocuklarımızın bazı kayıpları var. İlkokullardaki öğrenmeye ilişkin kayıpların daha yüksek olduğunu görüyoruz. İlkokulları ve köy okullarını açık tutmayı karar altına aldık. Sosyal duygusal becerilerle ilgili durum bizim açımızdan çok çok önemli. " demişti.

    İşte son gelişmeler;

        ARA TATİL NE ZAMAN?

        Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüz eğitimde ilk ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım olduğunu açıkladı. Selçuk ayrıca, koronavirüs aşısı olan öğretmenlerle ilgili olarak, "Sanırım 80 küsur bin öğretmeniz zaten aşılandı. Öncelik olarak başlandı. Tedarik süreci hızlandığında, aşı süreci de hızlanacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca Selçuk, ara tatil olmadan eğitimin 2 Temmuz'a kadar devam edeceğini duyurdu. "Özel okullarda KDV indirimi sürecek mi?" sorusuna Bakan Selçuk, "2021-2022 eğitim dönemi için Maliye Bakanlığı ile görüşüyoruz." yanıtını verdi.

        ANKARA'DA EĞİTİM YÜZYÜZE Mİ ONLINE MI DEVAM EDECEK?

        Ankara Valiliği, yeni alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını açıkladı.

        "Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine karar verildi. Birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine, destekleme ve yetiştirme kurslarında da yüz yüze eğitime devam edilecek. İlkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam etmesi, öte yandan da ortaokullarda 5,6,7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi, ortaokul 8.sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam etmesi kararı alındı.

        Öte yandan lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi, 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime devam etmesi kararlaştırıldı. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıflarının tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam etmesine, okullardaki sınav uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesine, yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine karar verildi.

        ESNEK ÇALIŞMA GELEBİLİR

        Kamuda yeniden esnek çalışma modeli de gündemde. Belli şehirlerde ek tedbirler alınabilir.

            BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA GELMİŞTİ

            Bilindiği gibi yarın gerçekleşecek kabine toplantısı ve alınacak son dakika kararları öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullanmış "Amacımız, ülkemizi ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır." demişti. Bu açıklama bazı çevrelerce "Tam kapanma olacak?" düşüncesini güçlendirmişti. Koronavirüs ile mücadelede gözler yeni haftada yapılacak iki kritik toplantıda olacak.
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            Haberler Güncel Yeni açıklama geldi! 16 Nisan Cuma tam kapanma mı olacak? Okullar 14 Nisan Çarşamba kapanacak mı?