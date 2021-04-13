16 NİSAN TAM KAPANMA MI OLACAK? 14 NİSAN OKULLAR KAPANACAK MI?

Son olarak 29 Mart tarihinde gerçekleştirilen Kabine toplantısı bugün 13 Nisan Salı gününde bir kez daha yapılacak. Koronavirüs vakalarında yaşanan artış sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor.

Kabine saat 15.00'da bir araya gelecek. Kabine'den 29 Mart tarihinde çıkan karara göre, şu anda 58 ilde uygulanan haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasının tüm illere yayılması gündemde. Ülke genelinde lokanta ve kafe gibi işletmeler, yalnızca paket servisle hizmet verebilecek. Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur gibi etkinliklere de kesinlikle izin verilmeyecek.

Son gelen bir iddiada ise 16 Nisan Cuma gününden Ramazan Bayramı'na kadar sürecek bir tam kapanmanın olabileceği belirtildi.