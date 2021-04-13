THY'den Ramazan'a özel video

Türk Hava Yolları (THY), ramazanın başlaması dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.



BEREKETİN PEKİŞTİĞİ BİR RAMAZAN AYI GEÇİRMENİZ DİLEĞİYLE

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Hoş geldin Ramazan. Huzurun, dostlukların ve bereketin pekiştiği bir ramazan ayı geçirmeniz dileğiyle." ifadeleri kullanıldı.

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Hoş geldin Ramazan!



Huzurun, dostlukların ve bereketin pekiştiği bir Ramazan ayı geçirmeniz dileğiyle.#TürkHavaYolları pic.twitter.com/6XX5sGXz2v — Türk Hava Yolları (@TK_TR) April 13, 2021

Paylaşımda, İstanbul semalarındaki THY uçağının penceresinden çekilen görüntü yer alıyor.

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