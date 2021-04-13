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    • 13.04.2021 14:30
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    'den Ramazan'a özel video

    (), ramazanın başlaması dolayısıyla videolu mesaj yayımladı. Paylaşımda, semalarındaki THY uçağının penceresinden çekilen görüntü yer alıyor.

    AA
    THY'den Ramazan'a özel video

    (), ramazanın başlaması dolayısıyla videolu mesaj yayımladı.


    BEREKETİN PEKİŞTİĞİ BİR RAMAZAN AYI GEÇİRMENİZ DİLEĞİYLE
    THY'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Hoş geldin Ramazan. Huzurun, dostlukların ve bereketin pekiştiği bir ramazan ayı geçirmeniz dileğiyle." ifadeleri kullanıldı.

    Paylaşımda, semalarındaki THY uçağının penceresinden çekilen görüntü yer alıyor.

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