SON DAKİKA: Ramazan'da tam kapanma mı ek tedbir mi? Uzman isimden canlı yayında flaş açıklamalar: Mümkün değil

EK TEDBİRLER ALINMASI ÇOK DAHA MANTIKLI

Aşılama veya hastalığı geçirme süreci olmadığı müddetçe aslında bu olayın çözümü de olmayacak. Ramazan ayında ek tedbirlerin alınması çok daha mantıklı olacak.



Hastanelere binen iş yükünün kontrollü olması gerekiyor. Maalesef 200 üzerinde vefat eden insanımız var. Bu anlamda aşılar etkin olarak kullanıldığı müddetçe pandemi noktasında rahatlayacağız.



Ben bugünkü Kabine toplantısından tam kapanma yerine daha kontrollü tedbirlerin olduğu bir süreç ve karar yönetimi bekliyorum.



Tam kapanmanın olması vaka sayılarını ciddi anlamda azaltır. Orası çok net ve kesin. Ancak tam kapanma derken her bireyde her meslek grubunda olması lazım.