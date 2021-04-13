SON DAKİKA: Ramazan'da tam kapanma mı ek tedbir mi? Uzman isimden canlı yayında flaş açıklamalar: Mümkün değil

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı önümüzdeki 1 ay için çok önemli kararların alınacağı bir toplantı olacak.
Gözlerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrildiği Kabine Toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu'nu toplayarak çok alternatifli yeni tedbir paketleri önerilerini hazırladıklarını açıkladı. Bugün gerçekleşecek toplantı sonrasında da Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısında alınan kararları ilan edecek. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Kabine'ye sunulan yeni tedbir paketi önerileri neler? Hangi öneriler Kabine'de kabul edilecek?
İşte A Haber canlı yayınına katılan uzmanların gündemde olan yeni tedbirlere ilişkin değerlendirmeleri;
Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen'in A Haber'de yaptığı açıklamalar:
TAM KAPANMA BEKLEMİYORUM
"Ben bugün yapılacak Kabine toplantısından tam kapanma beklemiyorum. Ciddi anlamda ek tedbirler bekliyorum.
Mart ayı itibariyle yeniden normalleşme dönemine girdik. Lojistik sıkıntılardan dolayı aşılama çok istediğimiz gitmedi. Dünyada en çok aşı yapan 6. ülkeyiz ama genel olarak bakarsak dünyada da genel olarak aşılma iyi gitmiyor. Aşıyı üretmek yetmiyor bunun üretimi ve lojistiği de çok önemli.
İnsanların sokağa çıkması ve sosyal hareketlilik içerisinde kurallara uyulmaması sürü bağışıklığına doğru gittiğimizi gösteriyor. Alınan her sıkın tedbirlerden sonra vakaların düştüğünü her normalleşmede vakaların arttığını gördük.