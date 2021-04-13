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    • 13.04.2021 12:37
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    SON DAKİKA: Ramazan'da tam kapanma mı ek tedbir mi? Uzman isimden canlı yayında flaş açıklamalar: Mümkün değil

    Son dakiki! Başkan Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı'nda önümüzdeki 1 ay için çok önemli kararların alınacak. Milyonlarca vatandaşın merakle beklediği, "Tam kapanma olacak mı?" sorusu bu akşam Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ile cevabını bulacak. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Kabine'ye sunulan yeni tedbir paketi önerileri neler? Hangi öneriler Kabine'de kabul edilecek? İşte A Haber canlı yayınına katılan uzmanların gündemde olan yeni tedbirlere ilişkin değerlendirmeleri.

    takvim.com.tr
    Tam kapanma mı, ek tedbir mi?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleşecek Kabine Toplantısı önümüzdeki 1 ay için çok önemli kararların alınacağı bir toplantı olacak.

    Gözlerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne çevrildiği Kabine Toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu'nu toplayarak çok alternatifli yeni tedbir paketleri önerilerini hazırladıklarını açıkladı. Bugün gerçekleşecek toplantı sonrasında da Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısında alınan kararları ilan edecek. Peki, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Kabine'ye sunulan yeni tedbir paketi önerileri neler? Hangi öneriler Kabine'de kabul edilecek?



    İşte A Haber canlı yayınına katılan uzmanların gündemde olan yeni tedbirlere ilişkin değerlendirmeleri;



    Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen'in A Haber'de yaptığı açıklamalar:

    TAM KAPANMA BEKLEMİYORUM
    "Ben bugün yapılacak Kabine toplantısından tam kapanma beklemiyorum. Ciddi anlamda ek tedbirler bekliyorum.
    Mart ayı itibariyle yeniden normalleşme dönemine girdik. Lojistik sıkıntılardan dolayı aşılama çok istediğimiz gitmedi. Dünyada en çok aşı yapan 6. ülkeyiz ama genel olarak bakarsak dünyada da genel olarak aşılma iyi gitmiyor. Aşıyı üretmek yetmiyor bunun üretimi ve lojistiği de çok önemli.

    İnsanların sokağa çıkması ve sosyal hareketlilik içerisinde kurallara uyulmaması sürü bağışıklığına doğru gittiğimizi gösteriyor. Alınan her sıkın tedbirlerden sonra vakaların düştüğünü her normalleşmede vakaların arttığını gördük.

        EK TEDBİRLER ALINMASI ÇOK DAHA MANTIKLI
        Aşılama veya hastalığı geçirme süreci olmadığı müddetçe aslında bu olayın çözümü de olmayacak. Ramazan ayında ek tedbirlerin alınması çok daha mantıklı olacak.

        Hastanelere binen iş yükünün kontrollü olması gerekiyor. Maalesef 200 üzerinde vefat eden insanımız var. Bu anlamda aşılar etkin olarak kullanıldığı müddetçe pandemi noktasında rahatlayacağız.

        Ben bugünkü Kabine toplantısından tam kapanma yerine daha kontrollü tedbirlerin olduğu bir süreç ve karar yönetimi bekliyorum.

        Tam kapanmanın olması vaka sayılarını ciddi anlamda azaltır. Orası çok net ve kesin. Ancak tam kapanma derken her bireyde her meslek grubunda olması lazım.



        Yani belli bir grubu dışarıda tutup diğerlerini içeride tutarak bunu çözemezsiniz. Yani kolluk kuvvetleri ve sağlık çalışanları dışarıda diğer herkesin içeride olması gerekir.

        Ülkenin de kapanması gerekir. Dışarıdan gelmenin durması gerekir. Bulaş zincirini kırmak istiyorsanız insanlar arasına ulaşım hareketliliğini kısıtlayıp bunu 3 hafta yaparsak vaka sayıları düşecektik.


        TEORİK OLARAK MÜMKÜN PRATİK OLARAK MÜMKÜN DEĞİLDİR
        Ancak bir arada yaşayan bir toplum olmamız nedeniyle tam kapanma teorik olarak mümkün görünebilir ama bu pratik olarak mümkün değildir. Bu nedenler dünyada eş zamanlı bir kapanma olmadı.

        Bizim kişisel olarak kurallara uymamız ve bunun yanı sıra aşılama noktasında hızla ilerlememiz gerekir. Bu arada vatandaşlarımız da kendilerine verilen ilaçları mutlaka kullanmalı tedavi süreçlerine uygun davranmalıdır."

        Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, A Haber canlı yayınına bağlanarak tam kapanmanın sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu.


            60 GÜNÜN ALTINDAKİ TAM KAPANMALAR DÜŞÜŞ SAĞLAMAZ
            Şener, yaptığı açıklamada, "Salgın yönetiminde klasik bildiğimi metodlardan bir tanesi: Ancak yakın zamanda ABD'de yapılan bir çalışmaya göre, 60 günün altındaki tam kapanmalarda vaka sayılarında ciddi oranda düşüş beklemek matematik olarak mümkün görünmüyor. Eğer tam kapanmanın periyodu 60 günlük periyodu içermediği sürece sahada 4-4'lük bir yanıt almanız mümkün görünmüyor." ifadelerine yer verdi.




            Şener'in aşı randevusu alıp gitmeyenlerin olduğunu da belirterek, "Burada toplumsal mutabakat ile kapanmış gibi hareket edilmeli. Her yerini kapatsanız bile insanlar bir kaçak yolu bulabiliyorlar. Bu toplumun topyekün bir savaşı Her kesimden insan bunun maddi ve manevi bunun zararını görüyor. Buna mutlaka dikkat edilmeli. Aşılar konusunda da dikkat edilmeli randevuya gidilmeli ve aşılar ziyan edilmemeli." dedi.

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