Kur'an-ı Kerim okumaya başlamadan önce okunacak dua nedir? Hatime başlamadan nasıl dua edilir? Sorularının yanıtları Müslüman vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. Kur'an-ı Kerim'i okuyup bitirenler hatmetmiş olurlar, peki Kur'an-ı Kerim'den önce okunan hatim duasının anlamı nedir, Türkçe okunuşu nasıldır? İşte hatim duası ile ilgili merak edilen tüm bilgiler…
KUR'AN-I KERİM OKUMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE OKUNACAK DUA
Kuran-ı Kerim okumaya başlamak için dua edilmesi elbette güzeldir. Hadislerde, Fıkıh kitaplarında Kuran'a başlama duası olarak bir dua olmasa da büyük dua kitabı olan Mecmûatu'l-Ahzab'ta böyle bir dua bulunmaktadır. Bir de Kuran okumaya başlarken yine Kuran-ı Kerim ayetlerinden olan aşağıdaki ayet okunabilmektedir.
"Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve Peygamber'e uyduk. Artık bizi (hakikate) şahitlik edenlerle beraber yaz." (Al-i İmran Suresi, 53. ayet)
Okunuşu
"Allahümme bil hakkı enzeltehü ve bil hakkı nezel. Allahümme azzim ragbetî fîhi vec'alhu nûran libasarî. Ve şifâen lisadrî. Allahümme zeyyin bihî lisânî ve cemmil bihî vechî ve kavvî bihî cesedî. Verzuknî tilâvetehu ala tâatike ânâel leyli ve etrafen nehâr. Vehşurnî mean nebiyyi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve selleme ve âlihil ahyâr."
Anlamı
"Allah'ım, inzal ve nazil kıldığın Kur'an hakkı için, Allah'ım! Kur'an'a karşı rağbetimi arttır, gözlerime Kur'an'ı ışık yap, göğsüme Kur'an'ı şifa yap. Allah'ım, Kur'an'la dilimi zinetlendir, yüzümü güzelleştir ve vücudumu da Kur'an'la kuvvetleştir. Okumasını emrin üzerine rızıklandır, gece ve gündüz Kur'an okumamı nasip et ve beni Resulü Ekrem ile ve O'nun en seçkin âl ve ashabıyla birleştir."