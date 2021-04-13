KUR'AN-I KERİM OKUMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE OKUNACAK DUA



Kuran-ı Kerim okumaya başlamak için dua edilmesi elbette güzeldir. Hadislerde, Fıkıh kitaplarında Kuran'a başlama duası olarak bir dua olmasa da büyük dua kitabı olan Mecmûatu'l-Ahzab'ta böyle bir dua bulunmaktadır. Bir de Kuran okumaya başlarken yine Kuran-ı Kerim ayetlerinden olan aşağıdaki ayet okunabilmektedir.

"Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve Peygamber'e uyduk. Artık bizi (hakikate) şahitlik edenlerle beraber yaz." (Al-i İmran Suresi, 53. ayet)