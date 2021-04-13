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    • 13.04.2021 10:09
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    'nin 11 siyasi parti denetimleriyle ilgili kararı 'de

    , 11 siyasi partinin 2017-2018 yıllarının mali denetimleri sonucu, bu partilerin gösterdikleri gelir gider toplamının, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

    11 siyasi parti denetimleriyle ilgili karar Resmi Gazete'de

    (), 11 siyasi partinin 2017 ve 2018'deki mali denetimlerinin incelenmesi sonucu, bu partilerin gösterdikleri gelir gider toplamının, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.

    'de yayımlanan kararlara göre, Yüksek Mahkeme, Milli Mücadele Partisi, Türkiye Sosyalist İşçi Partisi ve Muhafazakar Yükseliş Partisinin 2017, Emekçi Hareket Partisi, Güven Adalet ve Aydınlık Partisi, Emek Partisi, Kadın Partisi, Millet Partisi, Liberal Demokrat Parti ve Genç Parti'nin 2018, Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin ise 2017 ve 2018 yıllarına ait mali denetimlerini yaptı.

    Buna göre, söz konusu partilerin, adı geçen yıllara ait kesin hesap incelenmesinde gösterdikleri gelir gider toplamının, eldeki bilgilere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verildi.

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    Haberler Güncel AYM'nin 11 siyasi parti denetimleriyle ilgili kararı Resmi Gazete'de