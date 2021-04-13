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    • 13.04.2021 17:58
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    Son dakika! 'de düzenlenecek toplantısı 24 Nisan-4 Mayıs'ta gerçekleşecek

    Gelen son dakika haberine göre, 'nin ev sahipliğindeki ne ilişkin toplantı 'da 24 Nisan-4 Mayıs'ta düzenlenecek.

    AA
    Türkiye'de düzenlenecek kritik toplantının tarihi belli oldu

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, , ve in (BM) eş düzenleyiciliğinde, 24 Nisan- 4 Mayıs'ta İslam Cumhuriyeti ve temsilcileri arasında yüksek düzeyli ve kapsayıcı bir konferans düzenleneceği belirtildi.

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    Konferansa Türkiye'nin 'da ev sahipliği yapacağı bildirilen açıklamada, "Eşdüzenleyiciler, egemen, bağımsız ve birleşik bir Afganistan'a destek olunması gerektiği görüşünü paylaşmaktadırlar." ifadesi yer aldı.

    Açıklamada, Afganistan İstanbul Konferansı'nın temel amacının, adil ve kalıcı bir siyasi çözüm bulunmasına yönelik olarak 'da devam eden Afganlar arası müzakerelere hız kazandırmak ve tamamlayıcı bir işlev görmek olduğu vurgulandı.

    Konferansa katılım hususunun ve toplantıların gündeminin Afgan taraflarla kapsamlı istişarelere konu olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Konferans, Afganistan'ın geleceğine ilişkin ortak bir görüşü yansıtacak kurucu ilkelerin belirlenmesi, siyasi çözüm için yol haritası oluşturulması ve çatışmalara son verilmesi hususlarında müzakereci taraflara yardım sağlamak amaçlarına odaklanacaktır.

    Konferansın, tüm tarafların kapsamlı barış, istikrar ve refaha ulaşma yolunda Afganistan halkına verilen desteği yeniden vurgulamaları bağlamında önemli bir fırsat teşkil etmesi, eşdüzenleyicilerin beklentisini oluşturmaktadır."

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    Haberler Güncel Son dakika! Türkiye'de düzenlenecek Afganistan barış süreci toplantısı 24 Nisan-4 Mayıs'ta gerçekleşecek