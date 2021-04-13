Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı, hem Mescid-i Haram'da ve Mescid-i Nebevi'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarının sürekli olarak devam ettirildiğini ve Müslümanların gerçekleştirdikleri ibadetler için tüm önlemlerin alındığını açıkladı.