Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tüm hızıyla devam ederken Ramazan ayı bu yıl da Kovid salgını gölgesinde başladı. Suudi Arabistan'ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram'da, Medine'deki Mescid-i Nebevi'de ilk teravih namazı önlemler altında kılındı.
Reuters, AP, AFP gibi haber ajansları kutsal şehirden koronavirüs önlemleri altında gerçekleştirilen ibadet fotoğraflarını servi setti.
Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanlığı, hem Mescid-i Haram'da ve Mescid-i Nebevi'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarının sürekli olarak devam ettirildiğini ve Müslümanların gerçekleştirdikleri ibadetler için tüm önlemlerin alındığını açıkladı.