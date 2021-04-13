Son dakika: Şehirler arası seyahat yasağı geldi mi? Hangi illerde şehirler arası yolculuk yasağı var?

Vaka sayılarının özellikle son haftalarda artışa geçmesiyle alınacak olan yeni tedbirler gündemde yer alıyordu. Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs tedbirlerini ve ülkedeki son durumu görüşmek için bir araya geldi. Peki, şehirler arası seyahat yasağı geldi mi? Hangi illerde şehirler arası yolculuk yasağı var? İşte detaylar...
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI GELDİ Mİ?
Başkan Erdoğan açıklamasında "Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir." ifadelerini kullandı.
İşte son yapılan açıklamalar haberin devamında;
RENKLERE GÖRE RİSK GRUPLARI
Kırmızı- Çok yüksek riskli iller
Turuncu- Yüksek riskli iller
Sarı- Orta riskli iller
Mavi-Düşük riskli iller
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER
Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak
BAKAN KOCA: KABİNE TOPLANTISI'NDA KAPSAYICI, ALTERNATİFLİ ÖNERİLERİ SUNACAĞIZ
Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. Kovid-19 sürecindeki şartların herkesi yorduğunu, sorunu gerilettiklerini düşündükleri noktada yeni zorlukların ortaya çıktığını belirten Koca, bunların görmezlikten gelinemeyecek gerçekler ve dünyanın aşağı yukarı her yerinde ortak olduğunu söyledi.