Koronavirüs vaka sayılarının özellikle son haftalarda artışa geçmesiyle alınacak olan yeni tedbirler gündemde yer alıyordu. Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs tedbirlerini ve ülkedeki son durumu görüşmek için bir araya geldi. Peki, Kısmi kapanma nedir? Kısmi kapanma ne zaman ve nasıl olacak? Kısmi kapanma hangi illerde, ne zaman başlayacak?

KISMİ KAPANMA NEDİR?

Başkan Erdoğan, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz." dedi ve yeni alınan kararların yarından itibaren uygulanacağını açıkladı.

İşte alınan kararlar haberin devamında;