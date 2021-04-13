Koronavirüs vaka sayılarının 50 bini aşmasıyla milyonlarca vatandaş tam kapanmanın olup olmayacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Peki, 13 Nisan Kabine Toplantısı kararları nelerdir? Yasak gelen iller ve mekanlar hangileri? İşte detaylar...

13 NİSAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİR?

Başkan Erdoğan, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz." dedi ve yeni alınan kararların yarından itibaren uygulanacağını açıkladı.

İşte son yapılan açıklamalar haberin devamında;