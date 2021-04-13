Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.04.2021 18:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.04.2021 19:35
    ABONE OL

    Son dakika: 13 Nisan nelerdir? Yasak gelen iller ve mekanlar hangileri?

    Vaka sayılarının özellikle son haftalarda artışa geçmesiyle alınacak olan yeni tedbirler gündemde yer alıyordu. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs tedbirlerini ve ülkedeki son durumu görüşmek için bir araya geldi. Peki, 13 Nisan neler? Yasak gelen iller ve mekanlar hangileri? İşte son dakika gelişmeleri takvim.com.tr'de!

    13 Nisan Kabine Toplantısı kararları nelerdir?

    Koronavirüs vaka sayılarının 50 bini aşmasıyla milyonlarca vatandaş tam kapanmanın olup olmayacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Peki, 13 Nisan Kabine Toplantısı kararları nelerdir? Yasak gelen iller ve mekanlar hangileri? İşte detaylar...

    13 NİSAN KABİNE TOPLANTISI KARARLARI NELERDİR?

    Başkan Erdoğan, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz." dedi ve yeni alınan kararların yarından itibaren uygulanacağını açıkladı.

    İşte son yapılan açıklamalar haberin devamında;

    Başkan Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirlerin biraz daha sıkılaştırılarak kısmi kapanma uygulamasına geçileceğini ve kısmi kapanmanın yarın akşam saati itibarıyla başlayacağını belirterek şunları kaydetti:

    Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olacak.

    Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek.

    65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlaması getirildi.

        8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecek

        Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak.

        Kamuda hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

        Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.

        Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir.

        Konaklama tesisleri ile evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecek.

            Oteller, sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak.

            Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Haberler Güncel Son dakika: 13 Nisan Kabine Toplantısı kararları nelerdir? Yasak gelen iller ve mekanlar hangileri?