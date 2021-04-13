Ukrayna'nın Donbas'ın Şumı bölgesinde 26 Mart'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların başlattığı ateş sonucuna 4 Ukrayna askeri hayatının hayatını kaybetmesi gündemde büyük yankı uyandırdı. Bu olay sonrasında binlerce kişi Donbas nerede? Donbass Şumı bölgesi haritada nerede? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer aldı.
DONBAS HARİTADA NEREDE? ÖNEMİ NEDİR?
Geniş kömür rezervlerine sahip Donbas Havzası hem Ukrayna hem de Rusya açısından önemli. Ukrayna bölgeden ekonomik gelir elde ederken, Rusya da tarihi bağlarından dolayı burayı önemsiyor.
Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk şehirlerini içeren bölgeyi içeriyor. Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinin girişinde "Donbas Ukrayna'nın kalbidir" diye yazıyor. Donbas, yani diğer adıyla Donets Havzası'na ekonomik açıdan bakıldığında bu sözün ne denli yerinde kullanıldığı da ortaya çıkıyor. Burası Rusya sınırına kadar dayanan geniş kömür rezervleriyle Avrupa'nın dördüncü büyük maden bölgesi.
Daha önce pek kimsenin ilgisini uyandırmayan Ukrayna'nın bu doğu bölgesi, Rusya ile yaşanan kriz nedeniyle şu sıralarda dünyanın ilgi odağı haline geldi. Donbass Savaşı ya da Doğu Ukrayna Krizi, Rusya destekli Novorossiya Federal Devleti ile Ukrayna Silahlı Kuvvetleri arasında 6 Nisan 2014'ten beri Ukrayna'nın Donbass bölgesinde sürmekte olan savaştır.