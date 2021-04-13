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    • 13.04.2021 15:24
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    Son dakika: ’deki ’ne saldırı amacıyla yaklaşan balon havada imha edildi

    Son dakika haberi... , "’deki ’nde görev yapan Kahraman Komandolarımız, güneybatı istikametinden üsse yaklaşmakta olan 1 adet balonu tespit ederek ateş altına aldı. Saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen balon vurularak imha edildi." açıklamasında bulundu.

    PKK balonu havada vuruldu

    'de bulunan 'nde görev yapan Kahraman Komandolarımızın dikkati, önemli bir saldırı girişimini önledi. Üs bölgesine yaklaşmakta olan bir balon termal kameralarla da tespit edilerek hemen ateş altına alındı. Saldırı amacıyla gönderildiği değerlendirilen balon üs bölgesine yaklaşamadan vurularak imha edildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: Hakkâri’deki Zer Tepe Üs Bölgesi’ne saldırı amacıyla yaklaşan balon havada imha edildi