Hakkâri'de bulunan Zer Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan Kahraman Komandolarımızın dikkati, önemli bir saldırı girişimini önledi. Üs bölgesine yaklaşmakta olan bir balon termal kameralarla da tespit edilerek hemen ateş altına alındı. Saldırı amacıyla gönderildiği değerlendirilen balon üs bölgesine yaklaşamadan vurularak imha edildi.

Hakkâri'deki Zer Tepe Üs Bölgesi'nde görev yapan Kahraman Komandolarımız, güneybatı istikametinden üsse yaklaşmakta olan 1 adet balonu tespit ederek ateş altına aldı. Saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen balon vurularak imha edildi.https://t.co/5YL6StT86H pic.twitter.com/xVTCNPqykv — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 13, 2021

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