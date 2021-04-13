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    • 13.04.2021 14:59
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    SON DAKİKA: FETÖ’nün sözde mahrem imamı 9 kişi yakalandı

    Son dakika haberi! Afyonkarahisar’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) avukatlar yapılanmasında görev yürüten sözde mahrem imam 9 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

    İHA
    FETÖ’nün sözde mahrem imamları yakalandı!

    Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesi tarafından FETÖ Terör Örgütünün avukatlar yapılanmasında görev yürüten sözde mahrem imamların kullanmış olduğu operasyonel hatlarla, 2011/2014 yılları arasında irtibat kurdukları yapılan HTS analizleri sonucunda tesbit edilen ve Afyonkarahisar ilinde ikamet eden; 5 avukat, 2 avukat eşi (öğretmen ve hemşire), 1 mahrem imam (ev hanımı) ile Denizli'de ikamet eden 1 mahrem imam (ev hanımı) olmak üzere toplam 9 şüphelinin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Yapılan operasyonda, Afyonkarahisar'da ikamet eden F.K., M.K., S.A., H.Ç., N.M., N.U., F.D. ve P.I. isimli toplam 8 şüpheli ve Denizli'de ikamet eden F.B isimli şüpheli ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: FETÖ’nün sözde mahrem imamı 9 kişi yakalandı