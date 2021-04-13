Ramazan Bayramı kaç gün tatil? Ramazan Bayramı 2021 ne zaman, 9 gün tatil mi?

Ramazan Bayramı 2021 ne zaman? Ramazan Bayramı kaç gün tatil? Ramazan Bayramı 9 gün tatil mi? 11 ayın sultanı Ramazan ayı başladı ve vatandaşlar oruçlarını tutarak ibadetlerini gerçekleştiriyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Ramazan Bayramı'na yönelik plan yapmak isteyenler de Ramazan Bayramı kaç gün tatil sorusunun cevabını merak ediyor. Bilindiği üzere bayram tatillerinde vatandaşlar tatil planı yapıyor.