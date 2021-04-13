Ramazan Bayramı kaç gün tatil? Ramazan Bayramı 2021 ne zaman, 9 gün tatil mi?

Ramazan Bayramı 2021 ne zaman? Ramazan Bayramı kaç gün tatil? Ramazan Bayramı 9 gün tatil mi? 11 ayın sultanı Ramazan ayı başladı ve vatandaşlar oruçlarını tutarak ibadetlerini gerçekleştiriyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Ramazan Bayramı'na yönelik plan yapmak isteyenler de Ramazan Bayramı kaç gün tatil sorusunun cevabını merak ediyor. Bilindiği üzere bayram tatillerinde vatandaşlar tatil planı yapıyor.
RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL?
Ramazan Bayramı'nın ilk günü Perşembe gününe denk geliyor. Bu nedenle 4 günlük tatil olacağı tahmin ediliyor.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı
Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi
Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba
Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe
Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma
Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi