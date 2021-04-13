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    • 13.04.2021 15:20
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    ? ne zaman, 9 gün tatil mi?

    ? ne zaman sorusuna yanıt arayan vatandaşlar bayramda 9 gün tatil ihtimali olup olmadığını merak ediyor. Bayram tatiline göre plan yapmak isteyen vatandaşlar Ramazan Bayramı'nın kaç gün tatil olacağını sorguluyor. Bu yıl Mayıs ayına denk gelen Ramazan Bayramı'na dair merak edilenler haberimizde!

    takvim.com.tr
    Ramazan Bayramı kaç gün tatil? Ramazan Bayramı 2021 ne zaman, 9 gün tatil mi?

    Ramazan Bayramı 2021 ne zaman? Ramazan Bayramı kaç gün tatil? Ramazan Bayramı 9 gün tatil mi? 11 ayın sultanı Ramazan ayı başladı ve vatandaşlar oruçlarını tutarak ibadetlerini gerçekleştiriyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Ramazan Bayramı'na yönelik plan yapmak isteyenler de Ramazan Bayramı kaç gün tatil sorusunun cevabını merak ediyor. Bilindiği üzere bayram tatillerinde vatandaşlar tatil planı yapıyor.

    RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL?

    Ramazan Bayramı'nın ilk günü Perşembe gününe denk geliyor. Bu nedenle 4 günlük tatil olacağı tahmin ediliyor.

    RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

    Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

    Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

    Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

    Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

    Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

        2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ!

        Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

        Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

        Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

        Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

        Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

        Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi

        Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba

        Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar
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        Haberler Güncel Ramazan Bayramı kaç gün tatil? Ramazan Bayramı 2021 ne zaman, 9 gün tatil mi?