Pandemi dünyayı sardı. Yüz yüze eğitimin yerini uzaktan eğitim aldı. Öğretmen Fazilet Koçak ise herkese örnek olacak bir olaya imza attı. Amasya'da görev yapan Fazilet Koçak, öğrencilerinin okuldan uzak kalmasına dayanamadı! 2 çocuğuyla birlikte Ziyaret beldesine bağlı Saraycık Mahallesi'ne taşındı.

Caminin bitişiğinde önceden lojman olarak kullanılan boş evi velileriyle el ele verip sınıf yaptı. Diğer öğrencileriyle de internet üzerinden erişim sağladı. Tüm mesaisini 13 öğrencisinin eğitimi için harcadı. Şu açıklamayı yaptı: "Gerçekten bana ihtiyaçları vardı. Üç ayı rahat bir şekilde atlattık. Bize her yer okul."