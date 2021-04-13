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    Sınıf öğretmeni , öğrencileri için şehirden köye taşındı

    Pandemi dünyayı sardı. Yüz yüze eğitimin yerini uzaktan eğitim aldı. Öğretmen ise herkese örnek olacak bir olaya imza attı. 'da görev yapan Koçak, öğrencilerinin okuldan uzak kalmasına dayanamadı! 2 çocuğuyla birlikte beldesine bağlı 'ne taşındı.

    Dersimiz Fazilet

    Pandemi dünyayı sardı. Yüz yüze eğitimin yerini uzaktan eğitim aldı. Öğretmen ise herkese örnek olacak bir olaya imza attı. 'da görev yapan Koçak, öğrencilerinin okuldan uzak kalmasına dayanamadı! 2 çocuğuyla birlikte beldesine bağlı 'ne taşındı.

    Caminin bitişiğinde önceden lojman olarak kullanılan boş evi velileriyle el ele verip sınıf yaptı. Diğer öğrencileriyle de internet üzerinden erişim sağladı. Tüm mesaisini 13 öğrencisinin eğitimi için harcadı. Şu açıklamayı yaptı: "Gerçekten bana ihtiyaçları vardı. Üç ayı rahat bir şekilde atlattık. Bize her yer okul."

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