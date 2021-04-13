Karadeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasındaki mısır unu, tereyağı ve kolot peynirinin karışımı ile yapılan, yenildiği sırada uzayan 'Rize muhlaması' Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaretle tescillendi.

Bu tescille birlikte özellikle Trabzonluların 'mıhlama' diye adlandırdığı ve kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri yemek, 'muhlama' olarak tescillenmiş oldu. Turizmci Yalçın Şahin "Yöreye gelenler bu lezzetimize 'mıhlama' diyordu. Ama 'Muhlamamız' şimdi coğrafi tescil aldı. Annelerimiz 'karnımız acıktı' dediğinizde hemen bir muhlama yapar, önümüze koyarlardı. Lezzetimizin ünü, sınırları aştı" dedi.