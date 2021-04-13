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    ile arasında uzun süredir yaşanan mıhlama, muhlama rekabetine son verildi

    mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasındaki mısır unu, tereyağı ve kolot peynirinin karışımı ile yapılan, yenildiği sırada uzayan ‘ muhlaması’ ’nca coğrafi işaretle tescillendi.

    Muhlama zaferi

    mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasındaki mısır unu, tereyağı ve kolot peynirinin karışımı ile yapılan, yenildiği sırada uzayan ' muhlaması' 'nca coğrafi işaretle tescillendi.

    Bu tescille birlikte özellikle luların 'mıhlama' diye adlandırdığı ve kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri yemek, 'muhlama' olarak tescillenmiş oldu. Turizmci "Yöreye gelenler bu lezzetimize 'mıhlama' diyordu. Ama 'Muhlamamız' şimdi coğrafi tescil aldı. Annelerimiz 'karnımız acıktı' dediğinizde hemen bir muhlama yapar, önümüze koyarlardı. Lezzetimizin ünü, sınırları aştı" dedi.

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    Haberler Güncel Rize ile Trabzon arasında uzun süredir yaşanan mıhlama, muhlama rekabetine son verildi