Coronavirüs, mutasyona uğradı. Daha da bulaşıcı bir hal aldı. Aşıların bile çare olmadığı mutant virüs, Türkiye'de de etkisini artırdı. 56 binlere çıkan vaka sayısı panik yarattı... Uzmanların uyarılarına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymadı. Dün, mega kent İstanbul'daki manzara, ağırlaşan tablonun kanıtıydı... Eminönü, İstiklal Caddesi doldu taştı. Maske ve mesafe kuralları hiçe sayıldı. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ise bir kez daha tedbir çağrısı yaptı.