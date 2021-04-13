Coronavirüs, mutasyona uğradı. Daha da bulaşıcı bir hal aldı. Aşıların bile çare olmadığı mutant virüs, Türkiye'de de etkisini artırdı. 56 binlere çıkan vaka sayısı panik yarattı... Uzmanların uyarılarına rağmen vatandaşlar tedbirlere uymadı. Dün, mega kent İstanbul'daki manzara, ağırlaşan tablonun kanıtıydı... Eminönü, İstiklal Caddesi doldu taştı. Maske ve mesafe kuralları hiçe sayıldı. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek ise bir kez daha tedbir çağrısı yaptı.
Özellikle toplu taşımadaki kalabalığın bulaşı hızlandırdığını açıkladı. "Sefer sayılarının arttırılması gündeme geldi ama seferlerin bu şekilde çok sağlıklı yürümeyeceği söylendi. Koltuk sayısının azaltılmasına devam edilmedi. Kademeli mesai uygulanmıyor. Bu kadar yüksek sayıdaki kalabalıkların olduğu durumlarda, kısmi ya da tam kısıtlamalardan başka çare yok gibi görünüyor" ifadesini kullandı.
2 DOZU DA OLDU AMA...
Edirne'de Meriç Belediye Başkanı Erol Dübek (72), ailesiyle birlikte aşısının iki dozunu da yaptırdı. Ancak 16 gün sonra Corona'ya yakalandı. Sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayan Başkan'ın tedavisi evde devam ediyor.