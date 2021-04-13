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    • 14.04.2021 01:49
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    Sahur niyeti ve duası: ? , orucu bozar mı?

    Dün ilk orucunu açan milyonlarca vatandaş bu gece oruç ibadetini yerine getirmek için sahura kalkacak ve niyet edecek. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan İslam alemi bu önemli günlerde ibadetlerini yerine getiriyor. Sahur esnasında edilecek duaları merak eden vatandaşlar "?" sorusu hakkında araştırmalara başladı. Peki, , orucu bozar mı? İşte cevaplar...

    Sahurda hangi dualar okunur?

    On bir ayın sultanı Ramazan ayı ibadet ve dualarla idrak ediliyor. Milyonlarca vatandaş gece saatlerinde oruç ibadetini yerine getirmek için sahura kalkıyor. Bu saatlerde okunacak dualar merak konusu oluyor. Dün akşam Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının ilk orucu açıldı ikinci gün orucu için bu gece sahura kalkılacak. Peki, sahurda hangi dualar okunur? Ezan okunurken su içilir mi, orucu bozar mı? İşte sahur niyeti ve duası hakkında bilgiler...

    SAHURDA OKUNACAK DUALAR

    Ebû Ümâme'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi:

    "Rabbimiz! Güzel ve bereket dilekleriyle dolu, ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz." (Buhari)

    İşte sahurda okunacak dualar ve ezan okunurken su içilir mi sorusunun yanıtı;

    Resulullah (sav) bu duayı sadece sahur yemeğinden sonra değil her yemekten sonra yapardı.

    Muâz b. Enes'ten (ra) rivayet edilen bir başka hadiste Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
    "Bir kimse yemek yedikten sonra, "Beni doyuran, güç ve kuvvetim olmadığı hâlde, bana bu rızkı veren Allah'a hamd olsun." derse geçmiş günahları bağışlanır. " (Tirmizi)

    Hz. Ömer her sabah şöyle dua ederdi: "Allah'ım bizi bu sabah taksim edeceğin her hayırdan, hidayet vereceğin nurdan, dağıtacağın rahmetten, vereceğin rızıktan, gidereceğin sıkıntıdan, kaldıracağın musibetten ve koruyacağın fitneden en çok nasiplenen kullarından kıl."

    Ramazan ayında sahura kalkan Müslümanlar, sahur yemeğinden Allah'a bu şekilde edebilirler.

    Enes b. Malik'ten (ra) rivayet edildiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

    "Sahur yemeği yiyin, çünkü sahurda bereket vardır, buyurmuştur." (Müslim)

    İbn Abbâs'tan (ra) rivayet edildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur:

    "İçecekleri, develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin; iki veya üç nefeste için; içerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin." (Tirmizi)

        İbn Abbâs'tan (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur.

        "Bereket yemeğin ortasına iner, siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin."

        Amr b. Âs'tan (ra) rivayet edildiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

        "Bizim orucumuz ile Ehl-i Kitab'ın orucu arasındaki fark, sahur yemeğidir." (Müslim)

        İbn Ömer'den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

        "Resûlullah'ın iki müezzini vardı: Bilâl ve İbn Ümmü Mektûm. Resûlullah şöyle dedi:
        " Bilâl ezanı gece (sahurun bitiminden evvel) okur, İbn Ümmü Mektûm ezan okuyuncaya kadar yiyin, için."

        Râvi İbn Ömer dedi ki: Bu ikisinin arasındaki vakit, birinin inip (dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere) diğerinin çıkması arasında geçen vakitten ibarettir." (Müslim)

        Zeyd b. Sâbit'ten (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

        "Biz Resulullah (sav) ile sahur yemeği yedik, sonra sabah namazını kıldık. Kendisine "Namaz ile sahur arasında ne kadar zaman geçti." diye sordular. "Elli âyet okuyacak kadar..." cevabını verdi.

        Ebû Hureyre (ra) şöyle demiştir:

        "Resulullah hiçbir bir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi." (Buhari)

            Sahabi Ümeyye b. Mahşî (ra) anlatıyor:

            "Resulullah (sav) bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu, son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken, "Bismillâhi evvelehû ve ahirehû (başı için de sonu için de bismillâh)" dedi. Bunun üzerine Peygamber güldü ve "Şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O, Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı." buyurdu. (Ebu Davud)

            EZAN OKUNURKEN SU İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

            Sahurda ezan okunduğu esnada, oruca başlama saati olan imsak vaktinin girmiş olmasından dolayı yenilip içilmemesi gerekmektedir. Bu durum neticesinde ise ezan okunması esnasında su içmek orucu bozan bir unsur oluşturmaktadır. O gününün orucunu tutmaya niyetlenmek isteyen kimse, ancak sabah ezanına kadar olan süre içerisinde bir şeyler yiyip içebilir.

            "Takvimlerde gösterilmekte olan "imsak", oruca başlama zamanını ifade etmektedir. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona ermiş olduğu, yatsı namazının vaktinin de çıkıp sabah namazı vaktinin girmiş oluğu andır. Sabah ezanı da imsak vaktinin başlamasıyla birlikte okunmaktadır. Bundan dolayı ezanın okunmaya başlaması ile birlikte yeme ve içmeyi terk etmesinin gerekliliği söz konusudur. Ezan okunmaya başladığı esnada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında herhangi bir sakınca yoktur. Ancak su içilmemelidir. Su içilmesi durumunda oruç bozulacağından dolayı kaza gerekmektedir.

            Ancak burada ezan okunmaya başlamasından önce imsak vaktinin girmiş olup olmadığına bakmak önem arz etmektedir. Çünkü takvimlerde verilmiş olan imsak vakti girdiğinde ezan okunmuyor olsa dahi yemek ve içmekten kaçınmak gerekmektedir. Bu anlamda ezan okunuyor olmasından önce imsak vaktinin girip girmemiş olduğunun baz alınması çok önemlidir.
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            Haberler Güncel Sahur niyeti ve duası: Sahurda hangi dualar okunur? Ezan okunurken su içilir mi, orucu bozar mı?