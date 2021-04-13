On bir ayın sultanı Ramazan ayı ibadet ve dualarla idrak ediliyor. Milyonlarca vatandaş gece saatlerinde oruç ibadetini yerine getirmek için sahura kalkıyor. Bu saatlerde okunacak dualar merak konusu oluyor. Dün akşam Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının ilk orucu açıldı ikinci gün orucu için bu gece sahura kalkılacak. Peki, sahurda hangi dualar okunur? Ezan okunurken su içilir mi, orucu bozar mı? İşte sahur niyeti ve duası hakkında bilgiler...

SAHURDA OKUNACAK DUALAR

Ebû Ümâme'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi:

"Rabbimiz! Güzel ve bereket dilekleriyle dolu, ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz." (Buhari)

İşte sahurda okunacak dualar ve ezan okunurken su içilir mi sorusunun yanıtı;