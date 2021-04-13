On bir ayın sultanı Ramazan ayı ibadet ve dualarla idrak ediliyor. Milyonlarca vatandaş gece saatlerinde oruç ibadetini yerine getirmek için sahura kalkıyor. Bu saatlerde okunacak dualar merak konusu oluyor. Dün akşam Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının ilk orucu açıldı ikinci gün orucu için bu gece sahura kalkılacak. Peki, sahurda hangi dualar okunur? Ezan okunurken su içilir mi, orucu bozar mı? İşte sahur niyeti ve duası hakkında bilgiler...
SAHURDA OKUNACAK DUALAR
Ebû Ümâme'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi:
"Rabbimiz! Güzel ve bereket dilekleriyle dolu, ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz." (Buhari)
İşte sahurda okunacak dualar ve ezan okunurken su içilir mi sorusunun yanıtı;
Resulullah (sav) bu duayı sadece sahur yemeğinden sonra değil her yemekten sonra yapardı.
Muâz b. Enes'ten (ra) rivayet edilen bir başka hadiste Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
"Bir kimse yemek yedikten sonra, "Beni doyuran, güç ve kuvvetim olmadığı hâlde, bana bu rızkı veren Allah'a hamd olsun." derse geçmiş günahları bağışlanır. " (Tirmizi)
Hz. Ömer her sabah şöyle dua ederdi: "Allah'ım bizi bu sabah taksim edeceğin her hayırdan, hidayet vereceğin nurdan, dağıtacağın rahmetten, vereceğin rızıktan, gidereceğin sıkıntıdan, kaldıracağın musibetten ve koruyacağın fitneden en çok nasiplenen kullarından kıl."
Ramazan ayında sahura kalkan Müslümanlar, sahur yemeğinden Allah'a bu şekilde edebilirler.
Enes b. Malik'ten (ra) rivayet edildiğine göre Resulullah (sav) şöyle buyurmuştur:
"Sahur yemeği yiyin, çünkü sahurda bereket vardır, buyurmuştur." (Müslim)
İbn Abbâs'tan (ra) rivayet edildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur:
"İçecekleri, develerin içtiği gibi bir nefeste içmeyin; iki veya üç nefeste için; içerken besmele çekin. İçtikten sonra da Allah'a hamd edin." (Tirmizi)