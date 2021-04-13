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    • 14.04.2021 02:00
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    'dan SİHA/İHA'lara uygulanan ya sevinenlere tepki: Kameranın yerlisini yıllar önce yaptı

    Teknoloji Müdürü , medyada yerli SİHA ve İHA'lar hakkında çıkan yanıltıcı haberlere sevinen muhaliflere çok sert tepki gösterdi.

    Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz

    Teknoloji Müdürü , ''Kanada, Türkiye'ye yönelik olarak SİHA parçalarının dondurulan ihracat izinlerini tamamen iptal etti' haberlerine sert tepki gösterdi.

    BAYRAKTAR'DAN SERT TEPKİ

    Bayraktar açıklamasında, ''Kameranın yerlisini ASELSAN yıllar önce yaptı. Gayet başarılı görüyor, işaretliyor, yurt içi hatta yurt dışına dahi ihraç edildi. Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum; Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz...'' ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Selçuk Bayraktar'dan SİHA/İHA'lara uygulanan ambargoya sevinenlere tepki: Kameranın yerlisini ASELSAN yıllar önce yaptı