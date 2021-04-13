Baykar Savunma Teknoloji Müdürü Selçuk Bayraktar, ''Kanada, Türkiye'ye yönelik olarak SİHA parçalarının dondurulan ihracat izinlerini tamamen iptal etti' haberlerine sert tepki gösterdi.

BAYRAKTAR'DAN SERT TEPKİ



Bayraktar açıklamasında, ''Kameranın yerlisini ASELSAN yıllar önce yaptı. Gayet başarılı görüyor, işaretliyor, yurt içi hatta yurt dışına dahi ihraç edildi. Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum; Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz...'' ifadelerini kullandı.

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