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    • 14.04.2021 01:40
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    'tan Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi 'e tepki

    'a saldırılar durmuyor. , Hollandalı aşırı sağcı lideri 'ın Twitter'daki paylaşımı hakkında, "İslam düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan ırkçı zihniyete karşı, uluslararası toplumu bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum." diye konuştu.

    Erbaş'tan Wilders'a Ramazan tepkisi

    Erbaş, Wilders'ın paylaşımına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barış dini İslam'ı ve rahmet ayı Ramazan-ı Şerif'i hedef alan Hollandalı ırkçı bir siyasetçinin söylemlerinin asla kabul edilemeyeceğini" belirtti.

    Erbaş, şunları kaydetti:

    "İslam düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan ırkçı zihniyete karşı uluslararası toplumu bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum. Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığına ve bu tür sistematik provokasyonlara karşı Müslümanlar olarak aklı selim ile hareket ederek, İslam'ın hayat veren ilkelerini ve ramazan ayının rahmetini yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz."

    "İSLAM'I DURDURUN. RAMAZAN'I DURDURUN"

    Hollandalı aşırı sağcı Genel Başkanı , bugün Twitter üzerinden ofobik kurguyla hazırlanan bir videoyu ''İslam'ı durdurun. Ramazan'ı durdurun"' nefret söylemiyle paylaştı.

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