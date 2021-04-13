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    • 13.04.2021 20:18
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    Ramazan ayında ler açık mı, kapalı mı? ve kuaförler saat kaçta açılıyor, kapanıyor?

    ve çalışma saatleri, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan koronavirüs yeni tedbir kararlarının ardından araştırılıyor. Vatandaşlar Ramazan ayı boyunca kuaför ve berberlerin faaliyet gösterip göstermeyeceğini merak ediyor. Peki, Ramazan ayında kuaförler açık mı, kapalı mı? Berber ve kuaförler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte detaylar...

    Ramazan ayında kuaförler açık mı, kapalı mı?

    Ramazan ayında kuaförler açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı yeni kararların ardından merak konusu oluyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında bugün pek çok karar açıklandı. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olacak." dedi. Peki, berber ve kuaförler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte merak edilenler...

    RAMAZAN AYINDA KUAFÖRLER AÇIK MI, KAPALI MI?

    Ramazan ayında berber ve kuaförler açık olacak. Ancak kapanış saati 19.00 olarak güncellenmiştir.

    İşte koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlar;

    Erdoğan, Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirlerin biraz daha sıkılaştırılarak kısmi kapanma uygulamasına geçileceğini ve kısmi kapanmanın yarın akşam saati itibarıyla başlayacağını belirterek şunları kaydetti:

    Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olacak.

    Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecek.

    65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlaması getirildi.

        8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecek

        Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak.

        Kamuda hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

        Yeme içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonuna kadar ara verecek.

        Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir.

        Konaklama tesisleri ile evlerde toplu iftar ve benzeri organizasyonlar gerçekleştirilemeyecek.

            Oteller, sadece kendi müşterileriyle sınırlandırılmış şekilde hizmet verebilecek, sahte rezervasyon ve benzeri hilelere göz yumulmayacak.

            Düğün, nişan, kına, nikah, genel kurul ve toplantılar ile kapalı alanlarda yapılan etkinliklerin tamamı bayram sonrasına kadar ertelendi.
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