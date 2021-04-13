Ramazan ayında kuaförler açık mı, kapalı mı sorusunun yanıtı yeni kararların ardından merak konusu oluyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında bugün pek çok karar açıklandı. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olacak." dedi. Peki, berber ve kuaförler saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte merak edilenler...

RAMAZAN AYINDA KUAFÖRLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Ramazan ayında berber ve kuaförler açık olacak. Ancak kapanış saati 19.00 olarak güncellenmiştir.

İşte koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlar;