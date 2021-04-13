Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün okullarla ilgili "Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir." ifadelerini kullanmıştı. Peki, 15 Nisan okullar kapanacak mı? Hangi sınıflar uzaktan (online) eğitime geçecek? İşte merak edilenler...
15 NİSAN'DA OKULLAR KAPANACAK MI? HANGİ SINIFLAR UZAKTAN (ONLİNE) EĞİTİME GEÇECEK?
8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçilecek.
MEB'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde, 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda, yüz yüze eğitimden, uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararların alındığı hatırlatıldı.