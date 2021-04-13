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    • 13.04.2021 20:48
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    MEB son dakika: 15 Nisan ? Hangi sınıflar uzaktan (online) eğitime geçecek?

    Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kararları açıklayan Başkan Erdoğan, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler le faaliyetlerini sürdürecektir." demişti. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Peki, 15 Nisan ? Hangi sınıflar uzaktan (online) eğitime geçecek? İşte detaylar...

    Hangi sınıflar uzaktan online eğitime geçecek?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün okullarla ilgili "Eğitimde sınav sürecinde olan 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir." ifadelerini kullanmıştı. Peki, 15 Nisan okullar kapanacak mı? Hangi sınıflar uzaktan (online) eğitime geçecek? İşte merak edilenler...

    15 NİSAN'DA OKULLAR KAPANACAK MI? HANGİ SINIFLAR UZAKTAN (ONLİNE) EĞİTİME GEÇECEK?

    8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışında 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçilecek.

    MEB'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademelerde, 15 Nisan'dan itibaren uzaktan eğitime geçileceğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülke genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda yapılan değerlendirmeler sonucunda, yüz yüze eğitimden, uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararların alındığı hatırlatıldı.

        Bu çerçevede ilkokullarda, ortaokullarda (8. sınıflar hariç) ve liselerde (12. sınıflar hariç) tüm sınıf düzeylerinde tam zamanlı uzaktan eğitime geçileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime devam edebileceklerdir. 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına cumartesi ve pazar günleri de dahil devam edilecektir.

        Okul öncesi eğitim kurumları yüz yüze eğitime mevcut şekilde devam edeceklerdir. Okullarımızın gerekli hazırlıkları yapabilmesi için yeni kararlar, 15 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanmaya başlanacaktır."
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