Fırın ve market çalışma saatleri yeni kararların ardından merak konusu oluyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında bugün pek çok karar açıklandı. Başkan Erdoğan açıklamasında, "Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olacak." ifadelerini kullandı. Peki, fırın ve market çalışma saatleri değişti mi? A101, BİM, ŞOK saat kaçta açılıyor, kapanıyor? İşte merak edilenler...

FIRIN VE MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası merak edilen bu sorunun yanıtı belli olacak.

İşte koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlar;