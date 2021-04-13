İftara ne kadar kaldı? İstanbul Ankara İzmir iftar saat kaçta? 13 Nisan iftar saatleri!

13 Nisan iftara ne kadar kaldı? İstanbul Ankara İzmir iftar saat kaçta? İftar saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İftar saatleri arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. İstanbul, Ankara, İzmir iftara ne kadar kaldı sorusuna yanıt aranıyor. Haberimizden illerin iftar ve sahur vakitlerini öğrenebilirsiniz. İşte 13 Nisan iftar vakitleri!
İFTARA NE KADAR KALDI?
Aşağıdaki bağlantıdan iftar saatlerine ulaşabilirsiniz.
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İSTANBUL
İstanbul İftar Vakti: 19:48
İstanbul Teravih Namazı Saati: 21:13
İstanbul'da bugün sahur vakti 04:50 bitmektedir. Oruçlar ise 19:48 okunacak olan akşam ezanı ile birlikte açılacaktır. Teravih ve yatsı namazı saat 21:13 kılınacaktır.