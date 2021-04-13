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    • 13.04.2021 11:37
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    İstanbul Ankara İzmir ? !

    İstanbul Ankara İzmir ? 13 Nisan iftara ne kadar kaldı sorusuna vatandaşlar araştırma yapıyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç tutan vatandaşlar iftar saatini sorguluyor. İllerin iftar vakitlerine haberimizden ulaşabilir ve iftara ne kadar kaldığını geri sayımla görebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    İftara ne kadar kaldı? İstanbul Ankara İzmir iftar saat kaçta? 13 Nisan iftar saatleri!

    13 Nisan iftara ne kadar kaldı? İstanbul Ankara İzmir iftar saat kaçta? İftar saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İftar saatleri arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. İstanbul, Ankara, İzmir iftara ne kadar kaldı sorusuna yanıt aranıyor. Haberimizden illerin iftar ve sahur vakitlerini öğrenebilirsiniz. İşte 13 Nisan iftar vakitleri!

    İFTARA NE KADAR KALDI?

    Aşağıdaki bağlantıdan iftar saatlerine ulaşabilirsiniz.

    İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    İSTANBUL

    İstanbul İftar Vakti: 19:48
    İstanbul Teravih Namazı Saati: 21:13

    İstanbul'da bugün sahur vakti 04:50 bitmektedir. Oruçlar ise 19:48 okunacak olan akşam ezanı ile birlikte açılacaktır. Teravih ve yatsı namazı saat 21:13 kılınacaktır.

        İZMİR

        İzmir İftar Vakti: 19:52
        İzmir Teravih Namazı Saati: 21:13

        İzmir'de bugün sahur vakti 05:05 bitmektedir. Oruçlar ise 19:52 okunacak olan akşam ezanı ile birlikte açılacaktır. Teravih ve yatsı namazı saat 21:13 kılınacaktır.

        ANKARA

        Ankara İftar Vakti: 19:31
        Ankara Teravih Namazı Saati: 20:54

        Ankara'da bugün sahur vakti 04:38 bitmektedir. Oruçlar ise 19:31 okunacak olan akşam ezanı ile birlikte açılacaktır. Teravih ve yatsı namazı saat 20:54 kılınacaktır.

        ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ OLMANIN ŞARTLARI NEDİR?

        İslam'a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

        İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

        İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.
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