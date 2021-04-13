Son günlerde koronavirüs vaka sayılarının 50 bini aşmasıyla milyonlarca vatandaş tam kapanmanın olup olmayacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Peki, yasaklar ne zaman başlıyor? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? İşte son dakika haberi...
YASAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Başkan Erdoğan, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz." dedi ve yeni alınan kararların yarından itibaren uygulanacağını açıkladı.
İşte alınan kararlar haberin devamında;
Başkan Erdoğan, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz." diyerek şunları kaydetti:
"İki haftalık dönemde hedeflediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecek.
Hafta içi sokağa çıkma sınırlamasının saatleri akşam 19.00 ve sabah 05.00 olarak güncellenmiştir.
Sokağa çıkma saatlerinde zorunlu haller dışında şehirler arası seyahatlere izin verilmeyecektir.
65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanma sınırlamasını yeniden getiriyoruz.