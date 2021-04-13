Son günlerde koronavirüs vaka sayılarının 50 bini aşmasıyla milyonlarca vatandaş tam kapanmanın olup olmayacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Peki, yasaklar ne zaman başlıyor? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? İşte son dakika haberi...

YASAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başkan Erdoğan, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz." dedi ve yeni alınan kararların yarından itibaren uygulanacağını açıkladı.

İşte alınan kararlar haberin devamında;