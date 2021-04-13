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    • 13.04.2021 19:11
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    Son dakika: , tatil mi? 14 Nisan yarın okullar kapanacak mı? ?

    Milyonlarca öğrenci ve veli, okulların koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapanıp kapanmayacağını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Amacımız ülkemizi ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır." demişti. Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs tedbirlerini ve ülkedeki son durumu görüşmek için bir araya geldi. Peki, , tatil mi? 14 Nisan yarın okullar kapanacak mı? Kabine Toplantısı sonucu okullar kapandı mı? İşte detaylar...

    Okullar kapandı mı?

    Koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesiyle birlikte okulların durumunun ne olacağı merak edilen konulardan birisi oluyor. Özellikle koronavirüs vaka sayılarının 50 bini aşmasıyla milyonlarca vatandaş tam kapanmanın olup olmayacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.25'te başladı. Peki, okullar kapandı mı, tatil mi? 14 Nisan yarın okullar kapanacak mı? İşte merak edilenler...

    OKULLAR KAPANDI MI, TATİL Mİ?

    8. ve 12. sınıflar ile okul öncesi eğitim kurumları dışındaki tüm kademeler uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürecektir.

    İşte son yapılan açıklama;

    BAKAN SELÇUK'UN AÇIKLAMASI

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu hakkında "Biz bu süreci aslında günlük hatta anlık olarak takip ediyoruz. Bizim risk haritasına bakıldığında hangi illerde hangi durumlarda hangi sınıflar açılmalı, kapanmalı elbette birtakım öngörülerimiz var. Tabii ki ilin durumu neyi gerektirirse öncelik sağlık dediğimiz için o ilin valiliği bu kararları alabilir. Gün gün hepimiz duyuyoruz. Burada 'yerinde karar' kavramı çerçevesinde 'hangi illerde ne oluyor?' takip ediyoruz. Çocuklarımızın bazı kayıpları var. İlkokullardaki öğrenmeye ilişkin kayıpların daha yüksek olduğunu görüyoruz. İlkokulları ve köy okullarını açık tutmayı karar altına aldık. Sosyal duygusal becerilerle ilgili durum bizim açımızdan çok çok önemli. " demişti.

    ARA TATİL NE ZAMAN?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüz eğitimde ilk ve ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım olduğunu açıkladı. Selçuk ayrıca, koronavirüs aşısı olan öğretmenlerle ilgili olarak, "Sanırım 80 küsur bin öğretmeniz zaten aşılandı. Öncelik olarak başlandı. Tedarik süreci hızlandığında, aşı süreci de hızlanacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca Selçuk, ara tatil olmadan eğitimin 2 Temmuz'a kadar devam edeceğini duyurdu. "Özel okullarda KDV indirimi sürecek mi?" sorusuna Bakan Selçuk, "2021-2022 eğitim dönemi için Maliye Bakanlığı ile görüşüyoruz." yanıtını verdi.

        ANKARA'DA EĞİTİM YÜZYÜZE Mİ ONLINE MI DEVAM EDECEK?

        Ankara Valiliği, yeni alınan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını açıkladı.

        "Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine karar verildi. Birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine, destekleme ve yetiştirme kurslarında da yüz yüze eğitime devam edilecek. İlkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam etmesi, öte yandan da ortaokullarda 5,6,7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi, ortaokul 8.sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam etmesi kararı alındı.

        Öte yandan lise hazırlık, 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi, 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime devam etmesi kararlaştırıldı. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıflarının tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam etmesine, okullardaki sınav uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesine, yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine karar verildi.

        İşte Bilim Kurulunda ve ardından bugün de kabine toplantısında konuşulacağı belirtilen tedbirler;

        1- Tam kapanma
        2- Türkiye genelinde ya da kırmızı illerde seyahat yasağı
        3- Yüz yüze eğitimin devam ettiği illerle ilgili değerlendirme yapılacak.
        4- Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur tedbirleri uygulanacak.
        5- Kamuda yeniden esnek çalışma modeli de gündemde.
        6- Özel sektörün uzaktan çalışmaya teşvik edilmesi.

            7- Seyahat yasağı da gündeme gelecek.
            8- Kısıtlama saatlerinin değiştirilmesi.
            9- Ramazanda kafe ve lokantaların kapalı olması.
            10- Hafta sonu yasaklarının devam etmesi.
            11- Ramazan boyunca teravihler için camilerde geçtiğimiz yıl uygulanan tedbirlerin uygulanması.
            12- Kalabalık meydan ve caddelerin sınırlandırılması.
            13- Bayramda seyahat yasağı.

            BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA GELMİŞTİ

            Bilindiği gibi yarın gerçekleşecek kabine toplantısı ve alınacak son dakika kararları öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullanmış "Amacımız, ülkemizi ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasındaki güzel günler için hazırlamaktır." demişti. Bu açıklama bazı çevrelerce "Tam kapanma olacak?" düşüncesini güçlendirmişti. Koronavirüs ile mücadelede gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda olacak.
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            Haberler Güncel Son dakika: Okullar kapandı mı, tatil mi? 14 Nisan yarın okullar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim bitiyor mu?