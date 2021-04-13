AVM'ler kapandı mı? Ramazan ayında AVM'ler kapanacak mı?

TOPLU İFTAR VE SAHUR YASAK OLACAK

Bu akşam Ramazan ayının ilk teravih namazı kılınacak, gece de ilk sahura kalkılacak. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında teravih namazları camilerde değil evlerde eda edilecek.

Ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar da yapılamayacak.

TERAVİH NAMAZI EVLERDE KILINACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu Ramazan tedbirlerine uygun şekilde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilecek.



