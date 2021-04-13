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    • 13.04.2021 12:59
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    AVM'ler kapandı mı? Ramazan ayında AVM'ler kapanacak mı?

    AVM'ler kapandı mı? Ramazan ayında AVM'lerin kapanıp kapanmadığı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ramazan ayında yeni yasakların devreye girmesiyle alışveriş merkezlerinin kapanıp kapanmadığı merak ediliyor. Vaka sayılarında artış yaşanması nedeniyle Ramazan ayında yeni kısıtlamalar devreye girmişti. Peki AVM'ler kapandı mı?

    takvim.com.tr
    AVM'ler kapandı mı? Ramazan ayında AVM'ler kapanacak mı?

    AVM'ler kapandı mı? AVM'ler kapanacak mı? Ramazan ayında AVM'lerin açık mı kapalı mı olacağı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Ramazan ayında yeni kısıtlamalar devreye girdi. Kısıtlamalar kapsamında restoran, lokanta, kafe gibi yerlerin çalışmasına düzenleme getirildi. Peki, AVM'ler kapandı mı? AVM'ler açık mı kapalı mı? İşte yanıtı!

    AVM'LER KAPANDI MI?

    Ramazan ayında yeni önlemler açıklandı. AVM'lerin kapanmasına yönelik bir karar alınmış değil. İşte Ramazan ayında alınan önlemler:

    58 ilde uygulanan hafta sonu sokak kısıtlaması Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Türkiye geneline yayılacak.

    Yine tüm Türkiye'de hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkılamayacak.

    KAFE VE RESTORANLAR

    Restoran, lokanta, kafeler kapalı olacak. Bu işletmeler sadece paket servis hizmeti verecek.

    Hafta sonu market, kasap, manav, kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 arasında satış yapacak. Fırın, ekmek ve unlu mamuller satan yerler açık olacak.

        TOPLU İFTAR VE SAHUR YASAK OLACAK

        Bu akşam Ramazan ayının ilk teravih namazı kılınacak, gece de ilk sahura kalkılacak. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında teravih namazları camilerde değil evlerde eda edilecek.

        Ülke genelinde sahur ve toplu iftarlar da yapılamayacak.

        TERAVİH NAMAZI EVLERDE KILINACAK

        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurduğu Ramazan tedbirlerine uygun şekilde geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda teravih namazlarının evde kılınmasına devam edilecek.
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