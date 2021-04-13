AVM'ler kapandı mı? Ramazan ayında AVM'ler kapanacak mı?

AVM'ler kapandı mı? AVM'ler kapanacak mı? Ramazan ayında AVM'lerin açık mı kapalı mı olacağı arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Ramazan ayında yeni kısıtlamalar devreye girdi. Kısıtlamalar kapsamında restoran, lokanta, kafe gibi yerlerin çalışmasına düzenleme getirildi. Peki, AVM'ler kapandı mı? AVM'ler açık mı kapalı mı? İşte yanıtı!
AVM'LER KAPANDI MI?
Ramazan ayında yeni önlemler açıklandı. AVM'lerin kapanmasına yönelik bir karar alınmış değil. İşte Ramazan ayında alınan önlemler:
58 ilde uygulanan hafta sonu sokak kısıtlaması Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Türkiye geneline yayılacak.
Yine tüm Türkiye'de hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkılamayacak.
KAFE VE RESTORANLAR
Restoran, lokanta, kafeler kapalı olacak. Bu işletmeler sadece paket servis hizmeti verecek.
Hafta sonu market, kasap, manav, kuruyemişçiler 10.00 ile 17.00 arasında satış yapacak. Fırın, ekmek ve unlu mamuller satan yerler açık olacak.