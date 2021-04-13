BOY ABDESTİ NASIL ALINIR?

Diğer adı gusül abdestidir, manen ve maddi bir şekilde temizlenme ibadetidir. Gusül alınması gereken özel durumlar vardır ve gusül alınmadığı takdirde yapılan ibadetler geçersiz sayılır. Bu nedenle oldukça önemlidir. Kişi buna dikkat etmelidir. Peki gusül abdesti nasıl alınır?

Gusül abdesti almak isteyen kişi besmele çekerek sol ayağı ile abdest alacağı yere adım atar.

'Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya' şeklinde niyet eder.

Eller bileklere kadar yıkanır ve ardından edep yerleri sol elle temizlenir.

Sağ avuçla ağıza su verilir ve ağız çalkalanır. Boğazlarınızı da çalkalamayı unutmayın. Bu işlemi üç kez tekrarlayın.

Sağ avuçla burna su verilir ve sol elle burun çekilir. Bu işlem 3 kez tekrarlanır.

Abdest alındıktan sonra önce başa daha sonra sağ sonra da sol omuza su dökülür. Bu işlem de üç kez tekrarlanır. Vücutta tek bir iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak şekilde yıkanmalıdır. Kulaklara, kulak deliklerine özellikle dikkat edilmelidir.