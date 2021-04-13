Gusül abdesti almadan oruç tutulur mu? Cünüp iken tutulan oruç geçerli mi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanmaya başlandı. Ramazan orucu ibadetinin yerine getirildiği şu günlerde orucu bozan ve bozmayan durumlar da merak edilerek Müslüman alemi tarafından araştırılır oldu. Peki cünüpken tutulan oruç geçerli olur mu yoksa orucu bozar durumlardan mıdır?
CÜNÜP İKEN ORUÇ TUTULUR MU?
Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372).
ORUÇLU İKEN GUSÜL ABDESTİ ALINIR MI?
Oruç için sahura kalktınız ve sahurunuzu yaptınız fakat boy abdesti almanız gerekiyor. Uyudunuz ve uyumadan önce orucunuz için niyet ettiniz sabah kalktığınızda boy abdestinizi alabilirsiniz. Alırken bir miktar dikkat etmeniz önemlidir. Ağıza su verildiğinde gargara yaparken boğazınıza suyun kaçmamasına özen gösterin. Burnunuzdan suyu çekerken genzinize gitmemesi için dikkatli davranın. Kısacası oruçluyken boy abdesti almanızda bir sorun yoktur.