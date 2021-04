ŞAHMERAN DUASININ TÜRKÇE ARAPÇA OKUNUŞU VE TEFSİRİ

Şahmeran Duası Arapça Okunuşu

1- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hayyu'l Kayyum

2- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Aliyyu'l hakim

3- Allah'u la ilahe illa Hüve's Semiu'l Alim

4- Allah'u la ilahe illa Hüve'r Rahmanü'r Rahim

5- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Vahidü'l Ehad

6- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Ferdü'l Varid

7- Allah'u la ilahe illa Hüve Raufu'r Rahim

8- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Aziz'ur Rahim

9- Allah'u la ilahe illa Hüve'z Zahiru'l Batın

10- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Ahadu's Samed

11- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Fettahu'l Alim

12- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Azizu'l Alim

13- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hannanu'l Mennanu Deyyan

14- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Kadiru'l Kadir

15- Allah'u la ilahe illa Hüve' Rafiu'l Alim

16- Allah'u la ilahe illa Hüve'r Rabbü'l Arş'il Azim

17- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Meliku'l Kudüs

18- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Hakku'l Mübin

19- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Baisü'l Varis

20- Allah'u la ilahe illa Hüve'l Esmau'l Hüsna

21- Hüve'l Hayy'u la ilahe illa Hu Fed'uhü Muhlisine Lehü'd-diyn

22- Sübhane Birahmetike ya Erhame'r -rahimin.

23- Ve'l Hamdu -lillahi Rabbi'l Alemin

ŞAHMERAN DUASININ TEFSİRİ

Mutlu, sağlıklı ve başarılı bir hayat için Şahmeran duası okunması gerekir.

Helal kazanç elde etmek ve kazanç kapılarının açılmasını sağlamak için Şahmeran duası okuyabilirsiniz.

Yakarış ve Allah'a övgü ağırlıklı olan Şahmeran duası, kişiye manevi huzur ihsan eder.

Şahmeran duası, Allah'a sığınmanın sevinci ile okunabilir.

ŞAHMERAN DUASININ ANLAMI

Her şeye can verip onu ayakta tutan ve gerçek hayatın sahibi olan Rabbim, senden başka bir ilah yoktur. Her şeyden yüce ve büyük olan Rabbim saklı ve gizli olan her şeyi sen işitirsin ve bilirsin. En merhametli sensin. Her şeyin ortağı olmayan, tek ve yalnız yaratıcısı Rabbim, senden başka bir ilah yoktur. Eşi ve benzeri bulunmayan Rabbim, sen yarattıklarına karşı şefkatli ve merhametli olansın.

Her şeye galip gelen ve azameti çok büyük olan Rabbim, senden başka bir ilah yoktur. Her şeyi hakkıyla bilen ve işiten ve her şeye gücü yeten Allah'ım büyük arş ve her şeyin sahibi gafletten, acizlikten hatalardan uzak olan Allah'ım senden başka bir ilah yoktur. Tüm varlıkların hak sahibi olan ve ölüleri diriltecek olan Allah'ım senden başka bir ilah yoktur. Tüm güzel isimler sadece senindir ve senin içindir.