ŞAHMERAN DUASI NASIL OKUNUR?

Şahmeran duası, pek çok nedenle okunabilecek oldukça güçlü ve önemli bir duadır. İnsanlar daha çok Allah'tan bir şeyler istemek ve yakarmak için bu duayı okumayı tercih eder. Şahmeran duası, dünya problemlerinden uzak durmak, fakirlikten kurtulmak, sınavda başarı elde etmek, hayırlı kısmet bulmak gibi çeşitli nedenlerle sıkça okunan önemli bir duadır. Şahmeran duası, insanların derdine derman olan şifa niteliğinde bir duadır.

Duaların en büyüğü ve şahı olarak da bilinen Şahmeran duası, halk arasında bir istek ya da beklenti için okunur. Bu duayı okurken içten bir şekilde dileğinizi dileyerek duayı yapmanız Allah katında duanızın kabul olmasını sağlar. Duayı okurken her şeyden önce isteklerinizi içinizden gelerek bir yakarış şeklinde istemeli ve inanarak Allah'a yönelmelisiniz. Ama bu faziletli duanın günde en az 7 kere okunması gerekir.