Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.04.2021 06:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.04.2021 06:45
    ABONE OL

    | Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! uyardı kuvvetli geliyor | 14-18 Nisan 2021

    tahminleri Genel Müdürlüğü'ne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Batı Akdeniz çevreleri için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il ...

    Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı kuvvetli geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz ile Çorum ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı bölgelerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bugün (Çarşamba) Marmara'nın güney ve batısı ile Ege bölgesinde kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bugün (Çarşamba) Marmara'nın güney ve batısı ile Ege bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve batı kesimlerinde bugün (Çarşamba) akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        ÇANAKKALE °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 20°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde ve yarın (Perşembe) aralıklı sağanak yağışlı

        KIRKLARELİ °C, 17°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ °C, 24°C
        Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde ve yarın (Perşembe) aralıklı sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bugün (Çarşamba) güney ve güneybatı yönlerden bölge genelinde kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 18°C
        Parçalı zamanla çok bulutlu, bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmur ve yer yer sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 21°C
        Parçalı, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu

        MANİSA °C, 22°C
        Parçalı yer yer çok bulutlu

        MUĞLA °C, 17°C
        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ
        Parçalı, zamanla batısının çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra Göller yöresi ile Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 22°C
        Parçalı bulutlu

        ANTALYA °C, 19°C
        Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 21°C
        Parçalı bulutlu

        ISPARTA °C, 15°C
        Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Parçalı zamanla çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Ankara, Çankırı ve Kırıkkale çevreleri ile bugün (Çarşamba)öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 18°C
            Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            ÇANKIRI °C, 19°C
            Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün (Çarşamba) il geneli aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, 20°C
            Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

            KONYA °C, 20°C
            Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 17°C
            Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 21°C
            Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            KASTAMONU °C, 17°C
            Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 19°C
            Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinde Çorum çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            AMASYA °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ARTVİN °C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            SAMSUN °C, 20°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu

            TRABZON °C, 14°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ERZURUM °C, 11°C
            Parçalı ve az bulutlu

            IĞDIR °C, 20°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KARS °C, 12°C
            Parçalı ve az bulutlu

            VAN °C, 12°C
            Parçalı ve az bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

                ADIYAMAN °C, 19°C
                Parçalı ve az bulutlu

                DİYARBAKIR °C, 20°C
                Parçalı ve az bulutlu

                SİİRT °C, 20°C
                Parçalı ve az bulutlu

                ŞANLIURFA °C, 21°C
                Parçalı ve az bulutlu



                14 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

                15 NİSAN 2021 PERŞEMBE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
                    Haberler Güncel HAVA DURUMU | Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı kuvvetli geliyor | 14-18 Nisan 2021