Türkiye'de tüm tedbirlere rağmen vaka sayıları arttı! İstiklal Caddesi'nde turistler maskesiz

BU ÇAĞRIYA KULAK VERİN

Kocaeli'nde hemşire Hatice Kale Budiyar, vatandaşlara duygu dolu bir çağrı yaptı. Ailesini görmediğini ve onları çok özlediğini anlattı. "Çok yorulduk. Pandeminin bitmesini ve anneme sarılmayı istiyorum" derken gözyaşlarını tutamadı.