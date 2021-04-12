Türkiye'de tüm tedbirlere rağmen vaka sayıları arttı! İstiklal Caddesi'nde turistler maskesiz

Milyonlarca insanın hayatını çalan COVİD-19 mutasyona uğradı. Daha da bulaşıcı hal aldı. Türkiye'de de tüm tedbirlere rağmen vaka sayıları arttı! Hafta sonu 58 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.
Cadde ve sahiller ise turistlere kaldı... İstiklal Caddesi'nde bazı yabancı misafirlerin maskesiz gezdiği dikkatlerden kaçmadı. Bazıları ise cadde kenarına oturarak yemek yerken sosyal mesafeye uymadı...
MEGA AŞILAMA
Türkiye, aşılamada gaza bastı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şimdiye kadar mega kentte 2 milyon 814 bin 919 kişinin aşı olduğunu açıkladı.