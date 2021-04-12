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    'de tüm tedbirlere rağmen vaka sayıları arttı! 'nde turistler maskesiz

    Milyonlarca insanın hayatını çalan COVİD-19 mutasyona uğradı. Daha da bulaşıcı hal aldı. 'de de tüm tedbirlere rağmen vaka sayıları arttı! Hafta sonu 58 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Cadde ve sahiller ise turistlere kaldı... 'nde bazı yabancı misafirlerin maskesiz gezdiği dikkatlerden kaçmadı. Bazıları ise cadde kenarına oturarak yemek yerken sosyal mesafeye uymadı...

    Türkiye'de tüm tedbirlere rağmen vaka sayıları arttı! İstiklal Caddesi'nde turistler maskesiz

    Milyonlarca insanın hayatını çalan COVİD-19 mutasyona uğradı. Daha da bulaşıcı hal aldı. Türkiye'de de tüm tedbirlere rağmen vaka sayıları arttı! Hafta sonu 58 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

    Cadde ve sahiller ise turistlere kaldı... İstiklal Caddesi'nde bazı yabancı misafirlerin maskesiz gezdiği dikkatlerden kaçmadı. Bazıları ise cadde kenarına oturarak yemek yerken sosyal mesafeye uymadı...

    MEGA AŞILAMA
    Türkiye, aşılamada gaza bastı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şimdiye kadar mega kentte 2 milyon 814 bin 919 kişinin aşı olduğunu açıkladı.

        BU ÇAĞRIYA KULAK VERİN
        Kocaeli'nde hemşire Hatice Kale Budiyar, vatandaşlara duygu dolu bir çağrı yaptı. Ailesini görmediğini ve onları çok özlediğini anlattı. "Çok yorulduk. Pandeminin bitmesini ve anneme sarılmayı istiyorum" derken gözyaşlarını tutamadı.

        AH NURCAN
        Ankara'da         25 yıllık hemşire Nurcan Doğan (46), pandemi dönemide canla başla çalıştı. 1 Nisan'da COVİD-19'a yakalandı. Durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alındı, ancak kurtarılamadı. Talihsiz kadının alerji sorunu nedeniyle aşı olamadığı ortaya çıktı...
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        Haberler Güncel Türkiye'de tüm tedbirlere rağmen vaka sayıları arttı! İstiklal Caddesi'nde turistler maskesiz