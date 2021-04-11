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    • 12.04.2021 06:42
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden o bölgeler için zirai don uyarısı! 12 Nisan hava durumu raporu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünden son dakika hava durumuyla ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmeler sonrası bazı bölgeler için zirai don uyarısı yapıldı. Öte yandan yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerdeki yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteoroloji üreticileri uyardı! O bölgeler dikkat

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Çankırı, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu bölgelerde yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerdeki yağış alan yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normallerinin 2-4, iç bölgelerde 6-8 derece altında, Doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ülkemizin batı kesimlerinde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    ZİRAİ DON UYARISI
    Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde zirai don tehlikesi bulunmaktadır. Zirai faaliyetlerin başladığı/devam ettiği yerlerde zirai don tehlikesine karşı yetkililerin ve zirai faaliyetle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yağmurlu, Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı ve çok bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 14°C
    Parçalı bulutlu

    KOCAELİ °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

    İZMİR °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MANİSA °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    ANTALYA °C, 18°C
    Parçalı bulutlu

    HATAY °C, 16°C
    Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

    ISPARTA °C, 11°C
    Parçalı bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Eskişehir, Çankırı, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas ile Ankara'nın kuzeybatı ilçelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzeybatı ilçeleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

    ESKİŞEHİR °C, 6°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

    KONYA °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    SİVAS °C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 5°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

        DÜZCE °C, 8°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 6°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

        ZONGULDAK °C, 8°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

        AMASYA °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        ARTVİN °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 12°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON °C, 12°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 9°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

        IĞDIR °C, 19°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 11°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN °C, 11°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU
        Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile öğle saatlerinde bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADIYAMAN °C, 14°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR °C, 13°C
        Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİİRT °C, 16°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA °C, 15°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden o bölgeler için zirai don uyarısı! 12 Nisan hava durumu raporu