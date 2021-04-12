Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti, medyanın iki ülkenin halkları arasındaki dostluk bağlarını ve karşılıklı anlayışı geliştirmede oynadığı önemli rolün farkında olarak, mevcut dostluk ilişkilerini güçlendirmek ve iki ülke arasında medya alanında ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Ortak Medya Platformu'nun oluşturulması konusunda mutabakata vardı.

Ortak Medya Platformu ile iki ülke ilişki ve iş birliğinin medya ve iletişim alanında güçlendirilerek stratejik bir medya ortaklığının kurulması amaçlanıyor.