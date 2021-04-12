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    • 13.04.2021 00:47
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    Oruç niyeti nasıl getirilir, ne denilir? Oruca ne zaman niyet edilir? ?

    İslam aleminin heyecanla beklediği on bir ayın sultanı geldi ve ilk oruç yarın tutulacak. Bu gece milyonlarca vatandaş oruç tutmak için sahura kalkacak. Oruç niyeti hakkındaki bilgileri öğrenmek isteyen vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. Bu mübarek ayda ibadetlerini yerine getirecek olan vatandaşlar "Oruç niyeti nasıl getirilir, ne denilir?" sorusu hakkında cevap arıyor. Peki, oruca ne zaman niyet edilir? ? İşte cevaplar...

    Oruca nasıl niyet edilir, ne denilir?

    Bin aydan daha hayırlı olan ve İslam aleminin kavuşmayı beklediği Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç hakkındaki detaylar merak konusu oldu. Bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan İslam alemi bu önemli günlerde oruç tutacak. Peki, oruç niyeti nasıl getirilir, ne denilir? Oruca ne zaman niyet edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu? İşte bu soruların yanıtı...

    ORUCA NE ZAMAN VE NASIL NİYET EDİLİR?

    Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.

    Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).

    Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.

    Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

    RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

    Ramazan ayı, ibadet mevsimidir. Bu ayda cennetin kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur ve günahlar bağışlanır. Müslümanlar, bu ayın her dakikasını sevabını çoğaltıp günahını azaltmak için sarf etmelidir.

        RAMAZAN AYI İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

        Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Resûlullah:
        Ramazan gecelerini, sevabına inanarak ve mükâfatını Allah'tan umarak, ibadet ile geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır, buyurmuştur.
        Buhârî, Îmân, 27; Müslim, Müsâfirîn, 173

        Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

        Resûlullah, kesin bir emir vermeden, Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi: Sevabına inanarak ve mükâfatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle (teravih vb.) geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

        Müslim, Müsâfirîn, 174

        Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.
        Kadir, 97/1-5

        Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle demiştir:
        Faziletine inanarak ve mükâfatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.
        Buhârî, Leyletü'l- kadr, 1; Müslim, Müsâfirîn, 175

        İbn Ömer'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber'in ashâbından bazı kimseler rüyalarında Kadir gecesinin Ramazan'ın son yedi günlerinde olduğunu gördüler. Bunun üzerine Resûlullah şöyle buyurdu:
        Rüyalarınızın Ramazan'ın son yedi gecesinde birleştiğini görüyorum. Şu hâlde, Kadir gecesini bulmak isteyen, onu son yedi gecede arasın.
        Buhârî, Leyletü'l-kadr, 2; Müslim, Sıyâm, 205

            Âişe'den (ra) rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir:
            Resûlullah, Ramazan'ın son on gününde camiye kapanıp itikaf eder ve şöyle buyururdu: Kadir gecesini Ramazan'ın son on gecesinde arayın.
            Buhârî, Leyletü'l-kadr, 3; Müslim, Sıyâm, 219
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