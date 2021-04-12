Hz. Muhammed'e peygamberlik ne zaman verildi? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Ramazan ayı ibadetlerini yerine getirecek olan Müslüman alemi heyecanlı geri sayıma başlamışken Peygamber Efendimiz'in hayatı hakkında da merak konusu oldu. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in sözleri ve yaptığı sunnetler de bu araştırmalar arasında yoğun bir şekilde yer aldı. İşte tüm bilgiler…
HZ. MUHAMMED'E PEYGAMBERLİK NE ZAMAN VERİLDİ?
Hz. Muhammed'e (sav) peygamberlik 610 yılında, 40 yaşındayken Mekke yakınlarındaki Nur Dağı'nın Hira Mağarasında ilk vahiy gelmiş ve peygamberlik hayatı başlamıştır.
PEYGAMBER EFENDİMİZİN HAYATINA DAİR BİLGİLER
Peygamber efendimiz 571 yılında Rebiülevvel ayında doğmuştur. Mekke'de Dünya'ya gelen Peygamber efendimiz doğumu ile pek çok mucize yaşanmıştır. Peygamber efendimiz küçük yaşlarında babasını kaybetmiştir. Dört yaşına kadar süt annesi Halime hanımın yanında kalmıştır. 6 yaşına eriştikten sonra annesi Amine hanım onu babasının kabrine götürmek için Medine'ye götürdü. Yolculuk esnasında annesi Amine hanım hastalandı ve bir köyde vefat etti. Peygamber efendimiz daha küçük yaştan itibaren anne ve babasını da kaybetmiştir. Annesi amine hanım hastalandığı ve rahatsızlandığı köy olan Ebva köyüne defnedildi. Ebva köyü Medine'de yer alan bir köydür.
Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) öksüz kalmıştı. Kendisine dadısı olan Ümmü Eymen baktı. Varlıklı bir ailenin çocuğu idi. Mekke'ye dönen peygamberimiz artık dedesi ile yaşamaya başladı. Peygamber efendimizin dedesi Abdulmüttalip peygamberimiz 8 yaşına geldikten sonra vefat etti. Sonra ise Peygamber efendimize amcası olan Ebu Talib bakmaya başladı. Fakat amcası da rahatsızlandı ve vefat etti. Ona artık bakacak kimse kalmamıştı. Tek varlığı ve himayesi olan Allah'a teslim oldu. Erişkinlik çağına gelince mükemmel bir insan olarak çevresi tarafından biliniyordu. Dürüstlüğü ve güzel ahlakı ile çevresine örnek oluyordu. O kadar güvenilir bir insandı ki çevresindeki herkes ona "Muhammed-ül Emin" lakabını vermiştir. "Muhammed-ül Emin" güvenilir muhammed anlamına gelmektedir.