Peygamber efendimiz yirmi beş yaşlarına geldiği zamanda varlıklı bir hanımefendi olan Hz. Hatice ile ilk evliliğini yaptı. Hz. Hatice peygamberimizden tam 15 yaş büyük bir hanımefendi idi. Varlıklı bir hanımefendi olan Hz. Hatice peygamberimize her konuda destek olmuştu. Hz. Hatice peygamberimizle evlendiğinde çocuğu olan dul bir hanım efendi idi. Hz. Hatice ile oldukça mutlu bir hayat yaşadı. Eşine karşı büyük bir aşk ve sevgi besliyordu. Peygamber efendimizin pek çok hanımı olmuştur. Evlendiği bütün hanımlar kendisinden yaşça büyük kişilerdi. Tek genç ve bakire olarak Hz. Aişe ile evlilik yapmıştır. Peygamber efendimiz sık sık inzivaya çekilmek amacı ile Hira mağarasına gidiyordu. 40'lı yaşlarına geldikten sonra bir gün Hira mağarasında Allah'ın meleklerinden olan Cebrail aleyhisselam'ı gördü. Cebrail aleyhisselam ona "oku" dedi. Peygamber efendimiz "ben okuma bilmem" dedikten sonra Cebrail aleyhisselam tekrardan "oku" dedi.

Peygamber efendimiz "ne okuyayım?" dedikten sonra Cebrail aleyhisselam ona Allah tarafından ilk ayet olan Alak suresini indirdi. Alak suresinde şu sözler yer alıyordu. Oku! Yaradan rabbinin adıyla oku! O insanı sudan yarattı. Oku! Rabbin en cömert olandır. O insana okumayı öğretti.