2021 Ramazan ayı için heyecanlı geri sayım başladı. Milyonlarca Müslüman alemi İslam'ın 5 şartından biri olan oruç ibadetini Ramazan ayı boyunca yerine getirecek. Gündemde binlerce kişi arama motorları üzerinden orucu bozan ve bozmayan durumlar sıklıkla sorgulanır oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı orucu bozan şeylerin neler olduğunu açıkladı. İşte detaylar…
ORUCU BOZAN ŞEYLER
Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.
ORUCU BOZMAYAN DURUMLAR NELER?
Şu durumlarda oruç bozulmaz;
01-Unutarak yemek.
02-Unutarak içmek.
03-Unutarak vika' (karı-koca birleşmek)
04-Unutarak hem yemek,hem içmek ve hem de birleşmek.
Hadis-i Şerif: ''Oruçlu olduğu halde unutarak yiyip içen kimse,orucunu tamamlasın.Onu yedirip içiren Allah Teala'dır.''(Müslim,Sıyam,171;Darimi,Savm,23;Ahmed b.Hanbel,2,425)