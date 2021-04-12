Hadis-i Şerif: ''Ramazanda unutarak iftar eden (yiyip içen) kimseye, kefaret te kaza da gerekmez''(İbni Mace,Sıyam,15) Cinsel ilişki de yeme ve içme gibidir. Ancak kişi kendisi oruçlu olduğunu hatırlarsa veya bir başkası ona hatırlatırsa yaptığı şeyden derhal vazgeçmelidir. Oruç olduğunu unutarak yiyip-içen birisi eğer muktedir-sağlıklı birisi ise onu gören kimsenin onun oruç olduğunu uyarması gerekir, yok eğer zayıf ve yaşlı birisi ise onu gören kimsenin uyarmaması daha üstündür denmiştir. Ancak bu durumda,rızkı ve o kimseye olan lutfu ilahiyi(ikramı) kesmek olacağından, unutarak yiyip içen kişi sağlıklı olsun veya zayıf olsun,yaşlı olsun veya genç olsun aynıdır. Ve Feth'in ibaresi haber vermemek hususunda daha geniştir.(Nimet-i İslam,Sahife,660)



05-Bakmak veya düşünmek suretiyle boşalmak. Çünkü bu durumda cinsel ilişki, ne şekil ne de anlam bakımından yoktur. Ancak böyle boşalan kimse günahkar olur.

06-İnzal olmaksızın öpmek.Yani öpme ve okşama neticesinde hiçbir şey gelmez veya sadece mezi gelirse oruç bozulmaz,fakat meni gelirse oruç bozulur ve sadece kaza gerekir.

07-Uyuyup ihtilam olmak.

08-Cünüp olarak sabahlamak ve hatta o gün boyunca cünüp kalmak.Ancak cünüplükten temizlenmek namaz kılmak için farzdır.Cünüplükten bir an evvel temizlenmek İslamın adabındandır.Ayet-i Kerime:''Eğer cünüp iseniz temizlenin''(El-Maide:5/6). Hadis-i Şerif:''Melekler,içinde resim veya köpek yahut cünüp insanın bulunduğu eve girmezler.''(Ebu Davud,Tahare,89,Libas,129;Nesai,Tahare,167;A.b.Hanbel,1,80,83,107,139)