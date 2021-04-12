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    • 12.04.2021 14:43
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    İstanbul'da türbe kararı! Ramazanda açık olacak mı?

    İstanbul'da ramazan ayında türbelerin açık olmasına karar verildi. Yayınlanan genelgede, "yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınması sağlanacak" denildi.

    İstanbul'da türbe kararı! Ramazanda açık olacak mı?

    İstanbul'da türbelerin ramazanda ziyarete açık olmasına karar verildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz yıl ziyarete kapalı olan türbeler bu ramazan açık olacak. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Ramazan Ayı Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

    Genelgede, türbelerle ilgili, "Ramazan ayı ile birlikte türbe ziyaretlerinde yaşanabilecek artış ve bu şekilde oluşabilecek kalabalıkların oluşturacağı riske karşı yetkili birimlerce fiziki mesafe kurallarının eksiksiz uygulanması başta olmak üzere gerekli önlemlerin alınması sağlanacak" denildi.

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    Haberler Güncel İstanbul'da türbe kararı! Ramazanda açık olacak mı?