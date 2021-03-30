

O yüzden sürekli hareketlilik artıyor ve sürekli yatırım yapmak gerekiyor. Biz diyoruz ki, bir şey yapmak istiyorlarsa bütün planlar rafta, indir onları aşağıya yap. Bazılarının öncelikli olması lazım.



Ancak maalesef yeni yönetim anlayışıyla bunlar 2 yardım kolisi ile günü idare etmeye çalışıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hiçbir şey yapmıyor. Yani bitirilmemiş projeleri devam ettirseler; öyle bir çabaları da yok. İstanbul'un ciddi bütçesi var, paraları ne yapıyorlar bilmiyorum.