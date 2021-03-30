Şanlıurfa'da yapılan altyapı yatırımlarını yerinde görmek için bölgeye giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dönüş yolunda soruları yanıtladı.
Sabah'ın haberine göre, Bakan Karaismailoğlu şunları söyledi:
SKUTER ÇALIŞMASI TAMAMLANDI:
Şehirlerde skuter kullanımı ile ilgili çalışma tamamlandı, yönetmelik çıkacak. Kullanımı ve özelliklerine ilişkin güvenlik standartları getirdik. İlçe ve belediyelerin nüfusuna göre ne kadar skuter kullanılabileceğini belirledik. Şehir içi hareketlerini, güzergahlarını standart altına alan bir düzenleme yaptık. Skuter'ın nerelerde kullanılabileceğini belirledik.
Yayaların ve engellilerin hareketlerini kısıtlamayacak şekilde park edilmesi için tedbirler aldık. Firmaların skuterları nasıl kullandıracağına ilişkin kuralları ve kaideleri belirledik. Haksız rekabet ve tekelleşme olmadan faaliyet gösterilmesine imkan sağlayacağız. Skuter'la ilgili işgaliye bedellerini belediyeler alacak. 25 km'ye kadar hız sınırlaması ve 16 yaş sınırı uygulanacak. Ayrıca yerli üretim teşvik edilecek.