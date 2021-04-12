Şanlıurfa 2021 Ramazan imsakiyesi arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan bilgilerden biri oldu. Her yıl Müslüman aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayına az bir zaman kala İslamiyet'in 5 şartından biri olan oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar 2021 Şanlıurfa ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta? Sorusunun yanıtını merakla araştırmaya başladı. İşte 2021 Şanlıurfa ilk oruç sahur ve iftar saatleri…
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RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. İlk oruca 12 Nisan Pazartesi gecesi kalkılacak. Son oruç ise 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arefesinde tutulacak.
RAMAZAN AYI VE ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER
1- Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir. (Bakara Suresi 185)