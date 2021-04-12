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    • 12.04.2021 21:24
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    Gündemde yüzbinlerce kişi hakkında bilgi edinmek istiyor ve araştırma yapıyor. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayına sadece saatler kala heyecanlı bekleyiş başladı. Müslüman vatandaşlar , ? Sorusunun yanıtını merakla sorgular oldu. Kur’an-ı Kerim’in indirildiği, Kadir Gecesi’ni de içerisinde bulunduran Ramazan ayı için sahura kalkacak olan Gaziantep’li vatandaşların merak ettiği ilk oruç ve sahur saati haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Gaziantep 2021 Ramazan imsakiyesi!

    Gaziantep 2021 Ramazan imsakiyesi, ilk oruç gününe az bir zaman kala arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanan bilgiler arasında yer aldı. Her yıl Müslüman aleminin heyecanla beklediği Ramazan ayı için geri sayım başladı. İslamiyet'in 5 şartından biri olan oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar 2021 Gaziantep ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta? Sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte 2021 Gaziantep ilk oruç sahur ve iftar saatleri…

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    RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak. Müslümanlar bu tarihten itibaren farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. İlk oruca 12 Nisan Pazartesi gecesi kalkılacak. Son oruç ise 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arefesinde tutulacak.

    RAMAZAN AYI VE ORUÇ İLE İLGİLİ AYETLER

    1- Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Öyle ise sizden ramazan ayını idrak edenler onda oruç tutsun. Kim o anda hasta veya yolcu olursa (tutamadığı günler sayısınca) başka günlerde kaza etsin. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bütün bunlar, sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu göstermesine karşılık, Allah'ı tazim etmeniz, şükretmeniz içindir. (Bakara Suresi 185)

        2- Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. (Bakara Suresi 183)

        3- Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (Bakara Suresi 184)

        4- Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû' ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü'minleri müjdele. (Tevbe Suresi 112)

        5- Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye, âyetlerini insanlara böylece açıklar. (Bakara Suresi 187)

        RAMAZAN AYININ FAZİLETLERİ NELER?

        Ramazan ayının faziletli olmasının belli başlı sebepleri:

        - Hidâyet rehberimiz Kur'ân-ı Kerim, bu ayda indirilmeye başlamıştır. (Bakara 2/185)

        - Cenâb-ı Hakk'ın, "bin aydan daha hayırlı" olduğunu haber verdiği Kadir Gecesi bu aydadır.

        -En mühim sebep de Yüce Rabbimizin kullarına lûtufta bulunarak, senenin bir ayını kazanç mevsimi hâline getirmesidir. Kendilerine bahşedilen bu fırsatı değerlendiren mü'minler, Kitap ve Sünnet-i Seniyye'yi bir ay boyunca hayatlarına yansıtır, böylece büyük ecirler kazanmış ve günahları da affedilmiş olarak bayram sabahına çıkarlar.
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        Haberler Güncel Gaziantep 2021 Ramazan imsakiyesi! 2021 Gaziantep ilk oruç sahur hangi gün, ilk iftar saat kaçta?